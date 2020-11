Champions League: Πρώτη φορά χάνουν τρεις γαλλικές ομάδες σε μία εβδομάδα! (pic)

Καθόλου καλή εβδομάδα για το γαλλικό ποδόσφαιρο στο Champions League!

Η Μαρσέιγ ηττήθηκε από την Πόρτο, η Παρί Σεν Ζερμέν από τη Λειψία κι η Ρεν από την Τσέλσι.

Το γαλλικό ποδόσφαιρο είχε 0/3/

Αυτό το αρνητικό σερί είχε να συμβεί από το 2011 όταν δεν τα είχαν καταφέρει Λιόν, Λιλ και Μαρσέιγ!

3 - This is the first time the three French clubs (Marseille, Paris, Rennes) lose during the same week in the Champions League since October 2011 (Lille, Lyon, Marseille). Ridiculous. pic.twitter.com/u8baBwNXL2

— OptaJean (@OptaJean) November 4, 2020