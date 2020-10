Βαλμπουενά: «Θα παλέψουμε μέχρι τέλος» (pic)

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στην 2η αγωνιστική του Champions League χάνοντας από την Πόρτο στο Ντραγκάο. Μια ήττα που σε μεγάλο βαθμό είχε να κάνει με τα λάθη των «ερυθρολεύκων», που εννοείται δεν το βάζουν κάτω, όπως φάνηκε και από την ανάρτηση του Ματιέ Βλαμπουενά. Συγκεκριμένα ο Γάλλος ανέφερε: «Ήταν ένα απογοητευτικό παιχνίδι, αλλά θα σηκωθούμε για το επόμενο. Ο αγώνας παραμένει σε εξέλιξη, θα παλέψουμε μέχρι το τέλος».

Frustrating game tonight but we’ll get up for the next one. The race is underway, we’ll battle till the end #UCL #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/eWKPJNNRmz

— Mathieu Valbuena (@MathieuVal8) October 27, 2020