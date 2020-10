Μπάγερν: Μπήκε στις προπονήσεις ο Γκνάμπρι (vid)

Πριν από μια εβδομάδα ο 25χρονος Γερμανός μεσοεπιθετικός, διαγνώστηκε θετικός στον Covid-19. Παρ' όλα αυτά μέσα σε λίγες ημέρες βρέθηκε αρνητικός μετά τα δύο τεστ που υποβλήθηκε.

Ετσι, ο Γκνάμπρι το πρωί της Δευτέρας (26/10), τέθηκε ξανά στις υπηρεσίες του Χανς Φλικ, προπονήθηκε σε κανονικούς ρυθμούς και ετοιμάζεται για τον αγώνα με την Λοκομοτίβ Μόσχας, για την δεύτερη αγωνιστική του Champions League.

Final training session ahead of tomorrow's game. Serge Gnabry is back with the team [ @FCBayern]pic.twitter.com/ottV6TCVnd

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 26, 2020