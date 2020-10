Δεν του φτάνει ο «πονοκέφαλος» για τους τραυματισμούς που έχουν προκύψει στη Λίβερπουλ, ο Γιούργκεν Κλοπ πρέπει να μένει ψύχραιμος και σε ερωτήσεις δημοσιογράφων που… παίζουν με τον πόνο του. Στην προκειμένη περίπτωση, δεν το πέτυχε.

Ο Γερμανός coach ρωτήθηκε από Ολλανδό δημοσιογράφο ενόψει του ματς απέναντι στον Άγιαξ, για το αν η Λίβερπουλ έχει τύχη κόντρα στον Αίαντα χωρίς τους Φαν Ντάικ και Τιάγκο και δεν μπόρεσε να κρύψει τον εκνευρισμό του. Αφού «τράβηξε» τα μαλλιά του, φωνάζοντας «Ω θέε μου», του απάντησε σαρκαστικά, λέγοντας:

«Όχι… Και πάλι, θα προσπαθήσουμε. Είσαι σίγουρα δημοσιογράφος ή απλά πέρασες και μπήκες»;

'Oh my God...are you a journalist?'

Jurgen Klopp had no time for silly questions ahead of #LFC's #UCL clash with Ajax! pic.twitter.com/KSgT2uGEVq

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 21, 2020