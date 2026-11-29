Το γρήγορο γκολ του Σόμποσλαϊ δεν ήταν αρκετό για τη Λίβερπουλ, που μοιράστηκε τους βαθμούς με την Έβερτον (1-1), καθώς το αυτογκόλ του Φρίμπονγκ έβαλε φρένο στο νικηφόρο των «Reds».

Τι και αν πήρε με το... Καλησπέρα το πάνω χέρι η Λίβερπουλ δεν κατάφερε να φύγει με το «διπλό» από την έδρα της Έβερτον σε ένα ματς που τα είχε όλα... με το αυτογκολ του Φρίμπονγκ να δίνει βαθμούς στα «Ζαχαρωτά», στο 249ο ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ για την 12η αγωνιστική της Premier League.

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε το ντέρμπι για τη Λίβερπουλ, που άνοιξε το σκορ στο 5ο λεπτό. Ο Βιρτς έστρωσε την μπάλα στον Σόμποσλαϊ και ο Ούγγρος με εξαιρετικό σουτ έγραψε το 0-1. Η Έβερτον προσπάθησε να αντιδράσει, χωρίς όμως να απειλήσει ιδιαίτερα. Στο 31’, ωστόσο, ο Φρίμπονγκ έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα του Άλισον, φέρνοντας το ματς στα ίσα. Η Έβερτον ανέβασε «στροφές» και απείλησε με τον Μπάρι, ενώ η Λίβερπουλ είχε δύο καλές στιγμές με τον Βιρτς και τον Ίσακ στο 37’. Ο τελευταίος, μάλιστα, δεν κατάφερε να αξιοποιήσει τη σέντρα του Φρίμπονγκ, στέλνοντας την μπάλα άουτ. Ένω και στο 42' οι «Reds» είχαν καλή στιγμή με τον ΜακΆλιστερ που αστόχησε από το ύψος της περιοχής.

Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Ιραόλα μπήκε πιο δυνατά και στο 48’ ο Φαν Ντάικ έχασε καλή ευκαιρία με κεφαλιά μετά από εκτέλεση φάουλ του Σόμποσλαϊ. Τα «Ζαχαρωτά» είχαν και αυτα καλές στιγμές, στο 52’ με τον Ο’Μπράιεν. Ωστόσο η Λίβερπουλ συνέχισε να ψάχνει το πολυπόθητο γκολ. Στο 67’ ο ΜακΆλιστερ αστόχησε με κεφαλιά και δύο λεπτά αργότερα ο Πίκφορντ μπλόκαρε το σουτ του Βιρτς. Στο 84’ ο Ίσακ αστόχησε από καλή θέση, με το 1-1 να παραμένει μέχρι το φιναλε.

ΕΒΕΡΤΟΝ: Πίκφορντ, Ο’Μπράιεν, Κιν, Μπράνθγουαϊτ, Μικολένκο, Χάκνεϊ (73' Άρμσττρονγκ), Γκάρνερ, Ντίμπλινγκ (74' Τάιρικ), Ντιούσμπερι-Χολ (89' Αλκαράθ), Γκρίλις (89' Τζόνσον), Μπάρι.

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ: Άλισον, Κέρκεζ, Φαν Ντάικ, Ζακέ, Φρίμπονγκ (Μουνιόθ 74'), Μακ Άλιστερ, Σόμποσλαϊ, Ενγκουμόα (59'Νιόνι), Βιρτς (89' Κούμας), Μπαρκολά ( 74' Αραούχο), Ίσακ.