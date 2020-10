Ο Χάρι Μαγκουάιρ δεν ταξίδεψε στο Παρίσι λόγω τραυματισμού κι έτσι ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ πήρε την απόφαση να δώσει το περιβραχιόνιο του αρχηγού στον θέσει ηγέτη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μπρούνο Φερνάντες. Μόνο που περίμενε να του το ανακοινώσει στη συνέντευξη Τύπου πριν από το παιχνίδι κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν, με αποτέλεσμα ο Πορτογάλος χαφ να μείνει άναυδος μπροστά στις κάμερες.

Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που ο 26χρονος θα χριστεί κάπτεν των Κόκκινων Διαβόλων, πιστοποιώντας έτσι το πόσο σημαντικός παράγοντας είναι για τη λειτουργία του συνόλου.

GIF of the moment Bruno Fernandes found out he will skipper #MUFC against PSG pic.twitter.com/Kc9e5sy0rj

— Simon Peach (@SimonPeach) October 19, 2020