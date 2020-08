Ο Ισπανός χαφ ήταν... μαεστρικός και απόλυτα οργανωτικός το βράδυ της Κυριακής στο παιχνίδι με τους Παριζιάνους, ξεχωρίζοντας με την εμφάνισή του και προσδίδοντας ηρεμία, ποιότητα και αποπνέοντας εμπιστοσύνη στους συμπαίκτες του.

Ο τρόπος που έβλεπε το γήπεδο και οι μπαλιές που έβγαζε τον έκαναν να ξεχωρίσει για τους Βαυαρούς θριαμβευτές, στο ματς που φαίνεται ότι ήταν το τελευταίο του με την Μπάγερν, από τη στιγμή που δεν ανανεώνει το συμβόλαιό του κι ετοιμάζεται για μεταγραφή.

Ο Χάνσι Φλικ στη συνέντευξη Τύπου έκανε και χαβαλέ σε δημοσιογράφο, τονίζοντάς του ότι ο Τιάγκο Αλκάνταρα του εκμυστηρεύτηκε ότι θα παραμείνει, ωστόσο, αυτό που είπε όταν σοβαρεύτηκε ήταν πως ακόμα ο παίκτης δεν έχει πάρει την τελική του απόφαση.

Hansi Flick hilariously tricks a reporter into thinking Thiago Alcantara will be staying at Bayern, amid strong interest from Liverpool pic.twitter.com/ycn4kRJrm3

Thiago Alcântara lifts the Champions League trophy in what it looks like will be his final ever game for Bayern Munich.

What a way to sign off at the club!

He completed the most passes (75) on the pitch in the #UCLFinal.

Bossed it pic.twitter.com/t8kGWUmYf0

— Football on BT Sport #Club2020 (@btsportfootball) August 23, 2020