Από την πρώτη στιγμή που ακούστηκε το σφύριγμα της λήξης στον μεγάλο τελικό της Λισαβόνας, το βράδυ της Κυριακής, ο Νεϊμάρ δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Η απογοήτευσή του ήταν έκδηλη, με τους συμπαίκτες και τους αντιπάλους του να τον αγκαλιάζουν και να προσπαθούν να τον παρηγορήσουν.

Ο Νεϊμάρ πήγε να καθίσει στον πάγκο και σηκώθηκε ίσα - ίσα για να πάρει το μετάλλιό του, βλέποντας λίγο αργότερα την απονομνή του τροπαίου στους Βαυαρούς.

Φυσικά, ο Νασέρ Αλ - Κελαΐφι τον αγκάλιασε και ήθελε να φροντίσει να πει στον Βραζιλιάνο πως κάποια μέρα το αποτέλεσμα θα είναι διαφορετικό... αν επιλέξει να συνεχίσει στην Παρί Σεν Ζερμέν.

