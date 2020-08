Φοβερός Λεβαντόφσκι, έχει περισσότερα γκολ από όλη τη Λυών! (pic)

Η Μπάγερν επικράτησε 3-0 της Λυών και πέρασε στον τελικό του Champions League, εκεί όπου θα βρει απέναντι της την Παρί στον 11ο τελικό της ιστορίας της.

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι με το γκολ του κόντρα στους Γάλλους, πήγε στα 15 στη διοργάνωση.

Με αυτόν τον τρόπο ξεπέρασε ολόκληρη την ομάδα του Ρούντι Γκαρσία που έμεινε στα 14!

Απίθανος ο Λέβα!

15 - @lewy_official has now scored more goals in this season's @ChampionsLeague (15) than Olympique Lyon as a team (14). Genius. #OLFCB @FCBayernEN pic.twitter.com/tCijOzQoUu

— OptaFranz (@OptaFranz) August 19, 2020