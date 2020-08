Μπαπέ: «Έκλαιγα όλη νύχτα, νόμιζα ότι δεν θα προλάβαινα...» (vid)

Λίγο καιρό προτού η Παρί πετάξει για τη Λισαβόνα και το Final-8 του φετινού Champions League, ο Κίλιαν Μπαπέ δεν ήταν καθόλου σίγουρος ότι θα μπορούσε να παίξει σε αυτό το πρωτόγνωρο και ιδιαίτερο μίνι τουρνουά που δημιουργήθηκε λόγω του κορονοϊού.

Ο πολύ άσχημος και σοβαρός τραυματισμός του στον αστράγαλο στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας κόντρα στην Σεντ - Ετιέν ήταν τέτοιος που τον έκανε να κλαίει και να φοβάται πως η σεζόν είχε τελειώσει για εκείνον προτού προλάβει να βοηθήσει την Παρί στην Πορτογαλία.

«Για να πω την αλήθεια εκείνο το βράδυ έκλαιγα συνέχεια και σκέφτηκα ότι όλα είχαν τελειώσει... Το επόμενο πρωί, όμως, σηκώθηκα και σκέφτηκα ότι έπρεπε να κάνω τα πάντα για να το ξεπεράσω και να αναρρώσω» είπε ο Γάλλος επιθετικός μετά την πρόκριση της Παρί στον τελικό.

"I thought it was over. I cried all night but woke up the next morning saying to myself that I was going to try to do my best and recover"

Kylian Mbappe on the injury he suffered in the French Cup final pic.twitter.com/W67HLiPnWG

— Football Daily (@footballdaily) August 19, 2020