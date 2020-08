Μπαρτσελόνα: Ξενερωμένος ο Μέσι στα αποδυτήρια, δεν είχε όρεξη να βγει για το δεύτερο μέρος! (vid)

Η φωτογραφία του μοναχού, απαρηγόρητου Λιονέλ Μέσι στα αποδυτήρια της Μπαρτσελόνα έγινε viral και αντικατόπτριζε ακριβώς την εικόνα του ιστορικού «στραπάτσου» από τη Μπάγερν Μονάχου. Κι όμως, η σκηνή εκτυλίχθηκε μόλις στα μισά του αγώνα, με το σκορ στο 1-4 και τον αρχηγό των Μπλαουγκράνα να έχει χάσει κάθε όρεξη για να επανέλθει στο χορτάρι και να κυνηγήσει την ανατροπή, ή έστω την αντίδραση.

Μετά τα τέσσερα γκολ σε 31 λεπτά που δέχθηκαν οι Καταλανοί, επικρατούσε η απόλυτη σιγή στις τάξεις τους, στη διάρκεια της ανάπαυλας. Με τον Λίο να δείχνει ξενερωμένος, δίπλα από τους συμπαίκτες του και τον Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν να στέκεται στην είσοδο των αποδυτηρίων, με αχανές βλέμμα μετά το εφιαλτικό πρώτο ημίχρονο, που θα ήταν μόνο η αρχή της πιο ντροπιαστικής βραδιάς στην ιστορία του συλλόγου.

Δείτε το βίντεο της στιγμής που έγινε viral:

Messi seemed very disappointed Between the halves!!!!#BarcaBayern pic.twitter.com/5xqh2J4blM

