Γκορέτσκα: «Είχε πλάκα να βλέπω τον Μέσι και την Μπαρτσελόνα να υποφέρουν» (vid)

Ιδιαίτερα χαρούμενος ήταν ο Λέον Γκορέτσκα, για την επιβλητική νίκη της ομάδας του επί της Μπαρτσελόνα με 8-2 .

Μάλιστα ήταν τόσο ικανοποιημένος που όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο για το αν «πονάει» που βλέπει τον Μέσι σε τραγική κατάσταση μετά τον διασυρμό απάντησε πως το διασκέδασε.

«Όχι, δεν με πονάει. Η αλήθεια είναι πως με κάνει να χαίρομαι. Είχε πλάκα να βλέπω τον Μέσι και τη Μπαρτσελόνα να υποφέρουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Is this the winner of worst journalist question of the season?

Reporter: "Did it hurt to embarrass a childhood hero like Messi?"

Goretzka: "No, it didn’t hurt, it was fun actually."

Brutal pic.twitter.com/1w0FaQAkjX

