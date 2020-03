Κορονοϊός: Έδρα τελικού του Champions League γίνεται νοσοκομείο (vid)

Στις 3 Ιουνίου του 2017, η Ρεάλ Μαδρίτης κατατρόπωνε την Γιουβέντους (4-1, με δύο γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο) στο «Μιλένιουμ» του Κάρντιφ και κατακτούσε το δωδέκατο Champions League της ιστορίας της.

Δυόμισι χρόνια αργότερα, το γήπεδο της ουαλικής πρωτεύουσας θα μετατραπεί, ελέω κορονοϊού, σε νοσοκομείο. Όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές της πόλης, το «Principality Stadium» (το... εμπορικό του όνομα) θα φιλοξενήσει δύο χιλιάδες κλίνες με ασθενείς του ιού Covid-19, ώστε να δώσει ανάσα στα ιατρικά κέντρα του Κάρντιφ, που γεμίζουν όλο και περισσότερο με κρούσματα.

Principality Stadium turns field hospital with up to 2,000 beds as WelshRugbyUnion works with CV_UHB cardiffcouncil WelshGovernment @CAV_LenRichards

'It's a privilege to offer our services and facilities at this time of national emergency' CEO Phillipshttps://t.co/2EohQkHVWb pic.twitter.com/1okpexOvNs

— Principality Stadium (principalitysta) March 27, 2020