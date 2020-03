Ο επαναληπτικός στον οποίο οι Βεστφαλοί θα προσπαθήσουν να υπερασπιστούν το υπέρ τους 2-1 από το πρώτο ματς και οι Παριζιάνοι ν' ανατρέψουν την κατάσταση, θα γίνει μπροστά σε άδειες εξέδρες.

Η Αστυνομία της Γαλλίας ενημέρωσε πως δεν πρόκειται ν' ανοίξουν οι θύρες του «Παρκ ντε Πρενς» λόγω των μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης της εξάπλωσης του κοροναϊού.

Έτσι, το παιχνίδι θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών το βράδυ της Τετάρτης...

OFFICIAL: PSG vs. Borussia Dortmund to be played behind closed doors on Wednesday, French police confirm pic.twitter.com/O0mUcrPPLg

— B/R Football (@brfootball) March 9, 2020