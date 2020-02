Μπάγερν Μονάχου: Ο Μίλερ χτύπησε παιδάκι άθελά του (vid)

Ο φορ των Βαυαρών είχε δοκάρι το βράδυ της Τρίτης απέναντι στην Τσέλσι, με τους Γκνάμπρι και Λεβαντόφσκι να κάνουν τη δουλειά και να προσφέρουν στην Μπάγερν το εισιτήριο για τα προημιτελικά από το πρώτο ματς με τους «μπλε» χάρη στο τελικό 3-0 στο Λονδίνο.

Λίγο πριν την είσοδο των ομάδων, ο Μίλερ κατά λάθος χτύπησε το πιτσιρίκι που θα τον συνόδευε στον αγωνιστικό χώρο, ωστόσο αμέσως του ζήτησε συγγνώμη...

Δείτε το βίντεο:

We're going to need a VAR on that elbow..

Thomas Muller can find space anywhere on the football pitch except the Stamford Bridge tunnel. pic.twitter.com/d6RJ11CFqE

— Football on BT Sport (@btsportfootball) February 25, 2020