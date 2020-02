Ο «Τιτί», σαν σήμερα, 21 Φεβρουαρίου του 2006, είχε κάνει κούρσα από το χώρο του κέντρου μέχρι και τη μεγάλη περιοχή του Ίκερ Κασίγιας, άνοιξε τη μπάλα αριστερά για να μην τον προλάβει ο Σέρχιο Ράμος και εν συνεχεία «εκτέλεσε» με διαγώνιο σουτ για το 1-0.

Ούτε ο Ρονάλντο, ούτε ο Γκάγκο, ούτε ο Γκούτι σταμάτησαν την πορεία του Γάλλου θρύλου που έδωσε έτσι αβαντάζ πρόκρισης στην Άρσεναλ από το πρώτο ματς των «16» του Champions League απέναντι στους «μερένγκες».

Η ομάδα του Βενγκέρ, έφτασε μέχρι και τον τελικό του Μονακό, εκεί όπου όμως η Μπαρτσελόνα κατέκτησε το ευρωπαϊκό τρόπαιο της σεζόν 2005-2006.

Thierry Henry

solo run and finish at the Bernabéu#OTD in 2006#UCL | @Arsenal | @ThierryHenry pic.twitter.com/8ltKB1iPuK

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 21, 2020