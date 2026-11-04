Η ισπανική εφημερίδα «AS» βρέθηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια ενόψει της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης και ετοίμασε ένα ειδικό αφιέρωμα στον Λούκα Γιόβιτς

Η... μεγάλη ημέρα έφτασε. Η ΑΕΚ ετοιμάζεται σήμερα (04/11) να υποδεχθεί στην κατάμεστη «Allwyn Arena» τη βασίλισσα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, Ρεάλ Μαδρίτης (19:45, Live από Gazzetta) στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Το συγκεκριμένο παιχνίδι εχεί προσελκύσει το ενδιαφέρον του κόσμου τόσο στη χώρα μας, όσο και στην Ισπανία, καθώς η Ένωση είναι μία από τις ελάχιστες ομάδες που είναι αήττητες στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση κόντρα στους «μερένχες».

Τα μέσα της Ιβηρικής χώρας, από την πλευρά τους, έχουν καλύψει εκτενώς το ρεπορτάζ της αντιπάλου της Ρεάλ και πολλά από αυτά μάλιστα έχουν έρθει στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν ζωντανά την σπουδαία αυτή αναμέτρηση.

Ένα από αυτά τα μέσα, η «AS» έκανε, ενόψει του αγώνα, ένα ειδικό αφιέρωμα σε ένα πρώην γνώριμο που τώρα θα βρει η βασίλισσα μπροστά της και αυτός δεν είναι άλλος από τον Λούκα Γιόβιτς.

Το αφιέρωμα, το οποίο έχει τίτλο: «Ο πολεμιστής κάτω από τον Όλυμπο» αναφέρεται στην πορεία του Σέρβου επιθετικού στον αθηναϊκό σύλλογο, αλλά και στο πως κατάφερε να αναγεννήσει την καριέρα του στη Νέα Φιλαδέλφεια.

«Υπάρχει ένα νέο άθλημα υψηλού κινδύνου: να βγεις στους δρόμους της Αθήνας και να πεις "Γιόβιτς". Τόσο απλά. Οι αντιδράσεις είναι απολαυστικές, καθώς κανείς δεν μπορεί να συγκρατήσει τα συναισθήματά του», αναφέρει χαρακτηριστικά η εφημερίδα και εν συνεχεία κάνει λόγο για το πως χωρίζεται, ποδοσφαιρικά, η Αθήνα αναμέσα σε ΑΕΚ, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

«Ο Γιόβιτς είναι ο πιστολέρο που έφτασε στην ΑΕΚ πληγωμένος και εννέα μήνες αργότερα της χάρισε ένα πρωτάθλημα. Είναι ένας πολεμιστής, όχι ένας κακομαθημένος σταρ», υπογραμμίζει η «AS», τονίζοντας πως ο άλλοτε παίκτης των «μερένχες» πλέον έχει εξελιχθεί σε έναν ολοκληρωμένο επιθετικό και κυρίως πιο ομαδικό, ενώ το αφιέρωμα ολοκληρώνεται με την ιδιαίτερη σχέση που έχει αναπτύξει ο 28χρόνος διεθνής με τον φίλαθλο κόσμο της Ένωσης.

«Τουλάχιστον έχει κατακτήσει το ένα τρίτο της Αθήνας. Τα υπόλοιπα δύο τρίτα είναι ουτοπία. Η Νέα Φιλαδέλφεια ετοιμάζεται για μια μεγάλη βραδιά. Σήμερα έρχεται η Ρεάλ Μαδρίτης. Η ατμόσφαιρα δείχνει πως πρόκειται για μια διαφορετική μάχη. Και η ΑΕΚ θα έχει τον δικό της πολεμιστή».