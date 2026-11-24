Γνωστή έγινε η ενδεκάδα της ΑΕΚ για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Κόμο για την πέμπτη «στροφή» της League Phase του Youth League.

Οι νέοι της ΑΕΚ έχουν μια εκτός έδρας «αποστολή» με την Κόμο για την πέμπτη αγωνιστική της League Phase του Youth League, με τον Περικλή Παπαπαναγή να κάνει γνωστές τις επιλογές του για το σημαντικό ματς του Δικεφάλου.

Αναλυτικά η ενδεκάδα της ΑΕΚ (4-3-3): Σαρακασίδης, Τσαραμανίδης, Ρίννης, Ψυρόπουλος, Ταμπάκογλου, Φραντζεσκάκης, Σάκιτς, Γκολφίνος, Στεργιαρόπουλος, Τσαντήλας, Ποντίκης.

Θυμίζουμε πως η Ένωση προέρχεται από την ήττα με 4-1 από τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ στις τρεις πρώτες αγωνιστικές είχε απολογισμό μία νίκη και δύο ισοπαλίες απέναντι σε ΛΑΣΚ, Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι.

Στον αντίποδα η ενδεκάδα της Κόμο: Σγκάρμπι, Επιφάνι, Ντε Πάουλα, Αρούι, Ντε Πάολι, Γκρίλι, Μπροτζιάν, Αντρεάλι, Φουστίνι, Μπαράλα, Τίγκα.

Αναλυτικά: