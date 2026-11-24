Στις 2 αγωνιστικές περιορίστηκε τελικά η ποινή του Κοϊτά, που θα χάσει τα ματς με Κόμο και Γαλατάσαραϊ για το Champions League.

Η UEFA το πρωί της Παρασκευής έκανε γνωστό μέσω του ποινολογίου της ότι ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά θα είναι τιμωρημένος για τις επόμενες δύο αγωνιστικές στη League Phase του Champions League, ωστόσο η απόφαση αυτή άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο του να προστεθεί ακόμα μια αγωνιστική στην τιμωρία του.

Η ετυμηγορία της Πειθαρχικής Επιτροπής της UEFA έγινε γνωστή σήμερα (24/11), με τον Μαυριτανό εξτρέμ να χάνει τελικά μόνο τα παιχνίδια με την Κόμο και τη Γαλατάσαραϊ για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Θυμίζουμε ότι ο Κοϊτά είχε αντικρύσει την κόκκινη κάρτα στο ματς των Κιτρινόμαυρων με τη Ρεάλ Μαδρίτης, λόγω του φραστικού επεισοδίου που είχε με τον Ιταλό διαιτητή Μαουρίτσιο Μαριάνι.

Μετά τον σημερινό αγώνα στο Κόμο, αλλά και την επόμενη αναμέτρησή της στη Νέα Φιλαδέλφεια με τη Γαλατάσαραϊ (8/12), η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς αντιμετωπίζει τη Ρόμα (19/1), ενώ την τελευταία αγωνιστική της League Phase θα παίξει με την Ντόρτμουντ (27/1) στη Γερμανία.