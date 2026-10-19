LIVE TV: Η συνέντευξη Τύπου της ΑΕΚ στο Έτιχαντ ενόψει Μάντσεστερ Σίτι

Δείτε όσα θα πουν ο Μάρκο Νίκολιτς και ο Ραζβάν Μαρίν από το Έτιχαντ ενόψει της αυριανής αναμέτρησης της ΑΕΚ με τη Μάντσεστερ Σίτι.

Η ΑΕΚ κοντράρεται αύριο το βράδυ (20/10, 22:00) στο Έτιχαντ με τη Μάντσεστερ Σίτι για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Στις 19:30 ο Μάρκο Νίκολιτς και ο Ραζβάν Μαρίν θα μιλήσουν στη συνέντευξη Τύπου στο Έτιχαντ, ενώ μία ώρα αργότερα οι κιτρινόμαυροι θα προπονηθούν στο γήπεδο της Μάντσεστερ Σίτι.

Δείτε ζωντανά τη συνέντευξη Τύπου της ΑΕΚ από το ΑΕΚ TV: