Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για την 2η βραδιά του Δικέφαλου στο Champions League όπου έχασε ευκαιρία να πάρει κάτι πάρει στο κιτρινόμαυρο Λονδίνο...

Μεγάλη πικρία και απογοήτευση προκαλεί το αποτέλεσμα της ΑΕΚ στη δεύτερη αγωνιστική του Champions league (ήττα με 3-1) μιας και υπήρχε πριν από την έναρξη του, αλλά και στην εξέλιξη αυτού τελικά, τεράστια ευκαιρία προκειμένου να πάρει η ομάδα του Νίκολιτς κάτι από αυτό.

Όχι φυσικά μόνο επειδή η Σαχτάρ αγωνίζεται εκτός Ουκρανίας, αυτό συμβαίνει άλλωστε εδώ και χρόνια πλέον, αλλά ελέω συνολικής εικόνας των δυο ομάδων στην αναμέτρηση. Με την Ένωση μάλιστα να έχει τις ευκαιρίες να βρει και δεύτερο τέρμα με τον άνθρωπο που έφτιαξε το πρώτο, με τον Πήλιο, όπου νικήθηκε στο τετ α τετ!

Έπειτα υπήρξε η ευκαιρία του Δικέφαλου με τον Μαρίν όπου λίγο έλειψε να κάνει ότι και στην πρεμιέρα και να σκοράρει με απ' ευθείας εκτέλεση φάουλ. Έως και το 65' η πρωταθλήτρια Ελλάδας έκανε αυτό που πρέπει στον αγωνιστικό χώρο, δεν απειλούνταν πέρα από μια κακή εκτίμηση του Μπρινιόλι σε κόρνερ, ενώ είχε δεχθεί την ισοφάριση με ένα πέναλτι, αν μη τι άλλο, αυστηρό και το οποίο δικαιολογημένα δεν το υπέδειξε ο Άγγλος ρέφερι, μιας και ο παίκτης που το κέρδισε άφησε την μπάλα πίσω του και έπεσε στο τάκλιν του Ρέλβας!

Δεν είναι μόνο το κρίμα κι άδικο για να ρθει το άσχημο αποτέλεσμα και η ήττα, εκεί πού η ΑΕΚ θα έβγαινε κερδισμένη και από τη δεύτερη αγωνιστική, αλλά και το έγκλημα και τιμωρία, από τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι, ο οποίος στο παιχνίδι που ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ, αφού αυτά τα λάθη τα πληρώνεις ακριβά σε αυτή τη διοργάνωση! Ήταν μια φάση - σουτ στη κλειστή γωνία και εύκολη αν ακόμη και με το πόδι επιχειρούσε να βάλει σωστά το πλασέ και οχι να τη βρει με το καλάμι του ποδιού του...

Δυστυχώς υπήρξε έγκλημα και σε αυτό το επίπεδο υπήρξε και τιμωρία τέτοια που μακάρι να μη φανεί στην πορεία της διοργάνωσης αν και δύσκολο με τη συνέχεια που έχει η ΑΕΚ και μετά τη 4άρα που έριξε η Παρί στη Μάντσεστερ Σίτι, επόμενη αντίπαλο της πρωταθλήτριας.

Από το πρώτο 45λεπτο και την αρχή αυτού είχε δουλέψει σωστά το παιχνίδι με την Σαχτάρ όλη η ΑΕΚ και πιο συγκεκριμένα ο Νίκολιτς και το τεχνικό του επιτελείο. Η Ένωση έπρεπε και άξιζε να πάει προηγούμενη στο σκορ από το πρώτο μέρος το οποίο ήταν πάντως περισσότερο ισορροπημένο από το δεύτερο μισό του αγώνα όπου ο Δικέφαλος κυριάρχησε. Θα μπορούσε να είχε βρει δυο τέρματα με τον Ζίνι, ή με το δοκάρι του Μουκουντί, ακόμη και στο σπάσιμο της μπάλας από τον Μαρίν που κατέληξε στον Γιόβιτς αλλά πήγε η μπάλα ψηλά από το σουτ του διεθνούς Σέρβου φορ από το σημείο του πέναλτι!

Δυστυχώς όταν η ΑΕΚ βρήκε το γκολ, για την ακρίβεια γκολάρα χάρη στην ενέργεια του Πήλιου και το τελείωμα του Μάγερ, ήρθε η φάση του πέναλτι της Σαχτάρ, έξι λεπτά μετά, να φέρει το ματς στα ίσα και να χαλάσει το καλό momentum των κιτρινόμαυρων.

Πραγματικά τακτική άριστα στημένη η Ένωση και με πειθαρχία, αξίζει να αναδειχθεί φυσικά η ανταπόκριση των παικτών γιατί απαιτείται 100% τέτοια για να το πετύχει μια ομάδα να βγάλει σωστά το αγωνιστικό σχέδιο του προπονητή... Κάτι που έγινε σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό από το 46' έως στο 70' στο δεύτερο μισό του αγώνα με την ΑΕΚ να κυριαρχεί σε αυτό το σημείο και μάλιστα να χάνει δυο φάσεις: η πρώτη τετ α τετ με τον Πήλιο από την άριστη πάσα του Γιόβιτς, η δεύτερη με το φάουλ του Μαρίν!

Στο ίδιο σημείο η Σαχτάρ απείλησε με ένα κόρνερ που δεν υπολόγισε σωστά ο Μπρινιόλι και τίποτα άλλο απολύτως. Φάνηκε πάντως η ένταση και οι διαφορετικές ταχύτητες του Champions League από το 70' και μετά όταν φάνηκε να βγαίνει η κούραση στους κιτρινόμαυρους και να προκύπτουν αβίαστα λαθάκια στο κράτημα της μπάλας και την κυκλοφορία αυτής.

Τι να πει και τι να γράψει κανείς για το μεγαλείο του κόσμου της ΑΕΚ στο Λονδίνο, σε μία ακόμη πόλη της Ευρώπης, όπου όλο το διήμερο έκανε ένα ατελείωτο πάρτι για χάρη της πρωταθλήτριας. Εννοείται πώς συνεχίστηκε στο Στάμφορντ Μπριτζ με τους οπαδούς της Ένωσης να κερδίζουν για πλάκα τη μάχη της εξέδρας, ήταν εκείνοι που ακούγονταν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, ένα μοναδικό original σόου. Κιτρινόμαυρο έγινε το γήπεδο της Τσέλσι και με φοβερό παλμό και ενέργεια από τον κόσμο του Δικέφαλου.

Δεν υπήρξε σημείο του αγώνα στο οποίο να επιτρέψουν οι φίλοι της πρωταθλήτριας Ελλάδας να ακουστούν οι αντίπαλοι και έδωσαν επιπλέον ώθηση με αυτή τους την παρουσία στους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς. Αυτό θα πει 12ος παίκτης και άξιζαν να πανηγυρίσουν το διπλό στην Αγγλία επί της Σαχτάρ...

***Αργοπορημένα συμμετείχε στο ματς ο Νίκολιτς πάντως...