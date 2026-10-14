Η ΑΕΚ θα αγωνιστεί στο Στάμφορντ Μπριτζ απέναντι στη Σαχτάρ φορώντας τη γαλάζια της εμφάνιση, όπως ανακοίνωσε μέσω των social media.

Έτοιμη για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League είναι η ΑΕΚ που αντιμετωπίζει απόψε (22:00) τη Σαχτάρ στο Στάμφορντ Μπριτζ.

Όπως συνέβη και στο παιχνίδι των ομάδων Κ19, έτσι και στο αποψινό, η ΑΕΚ θα φορέσει τη γαλάζια της εμφάνιση. Κάτι που ανακοίνωσε και στα social media, με τη γαλάζια φανέλα κρεμασμένη σε παραδοσιακό κόκκινο τηλεφωνικό θάλαμο μεταξύ άλλων.

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΟΥ GAZZETTA MAGAZINO POST GAME ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΙΚΟΠΟΛΙΔΗ-ΜΠΟΡΜΠΟΚΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΑΧΤΑΡ-ΑΕΚ: