Σαχτάρ - ΑΕΚ: Με τη γαλάζια εμφάνιση η Ένωση στο Στάμφορντ Μπριτζ
Έτοιμη για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League είναι η ΑΕΚ που αντιμετωπίζει απόψε (22:00) τη Σαχτάρ στο Στάμφορντ Μπριτζ.
Όπως συνέβη και στο παιχνίδι των ομάδων Κ19, έτσι και στο αποψινό, η ΑΕΚ θα φορέσει τη γαλάζια της εμφάνιση. Κάτι που ανακοίνωσε και στα social media, με τη γαλάζια φανέλα κρεμασμένη σε παραδοσιακό κόκκινο τηλεφωνικό θάλαμο μεταξύ άλλων.
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