Η δεύτερη κλοπή «αλά Ριμπάλτα style» μετά από εκείνη του Μαρίν

Ο Βαγγέλης Αρναούτογλου γράφει για τον Μιλάν Βιτάλις, ο οποίος όσο μαθαίνει το νέο του ρόλο, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να αγνοήσει κανείς τι σημαίνει στην πραγματικότητα η μεταγραφή του για την ΑΕΚ.

Ήταν ακριβώς την επομένη της οριστικοποίησης αγοράς του Ραζβάν Μαρίν από την Κάλιαρι όταν είχα γράψει ότι αυτή μπορεί να αποδειχθεί η «κλοπή του καλοκαιριού».

Ένας τόσο σπουδαίος παίκτης, να αποκτάται σε τέτοια τιμή, με κόστος μόλις 1 εκατ. ευρώ, μου έμοιαζε τόσο μη λογικό που αναγκαστικά, και με εκ φύσεως υψηλό το αίσθημα της αμφιβολίας, άρχισα να αναρωτιέμαι τι δεν πηγαίνει καλά μαζί του για να έρχεται στα 29 του στην Ελλάδα.

Έτυχε να ξέρω καλά τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή και μου φαινόταν περίεργο να λαμβάνει τέτοια απόφαση. Δεν θυμίζω εκείνη τη φράση περί «κλοπής» που έκτοτε βλέπω διαρκώς μπροστά μου για να διεκδικήσω δικαιώματα, ούτε κομπορρημονώ, μα επειδή θέλω να τη χρησιμοποιήσω ξανά.

Ο Μιλάν Βιτάλις θα αποδειχθεί η δεύτερη «αλά Ριμπάλτα style» κλοπή του καλοκαιριού, καθώς όπως την πηγαίνει τη δουλειά ο Ούγγρος, τα περίπου 2,5 εκατ. ευρώ που δαπάνησε η ΑΕΚ για να αποκτήσει τον MVP του πρωταθλήματος της χώρας του θα αποδειχθούν πολύ λίγα σε σχέση με αυτά που θα προσφέρει.

Και μάλιστα σε μια θέση που αλλάζει σημαντικά και δραστικά τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται, καθώς ο Ούγγρος «δουλεύεται» από το επιτελείο του Νίκολιτς ώστε να κάνει διαφορετικές κινήσεις σε σχέση με όσα έκανε στη Γκιόρ, προσομοιάζοντας το παιχνίδι του σε εκείνο του Ορμπελίν Πινέδα.

Ο νέος ρόλος και η προσαρμογή

Ο τρόπος που χαμηλώνει για να πάρει μπάλες από τους στόπερ και να μοιράσει το παιχνίδι, να οδηγήσει τη μπάλα και να τρέξει παντού, είναι στοιχεία που δεν δίνει ο πολύ πιο σεταρισμένος Κάιρινεν, αλλά τα θέλει ο Νίκολιτς απαραίτητα για να συμπληρώνει τον δημιουργικό ρόλο του Μαρίν.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο Σέρβος τεχνικός επέμενε για έναν παίκτη με τα χαρακτηριστικά του Βιτάλις σε μια θέση όπου η ΑΕΚ είχε ήδη λύσεις. Το ζητούμενο δεν ήταν απλώς ένας ακόμα μέσος, αλλά ένας παίκτης ικανός να αλλάξει την ταχύτητα και τη φιλοσοφία της κυκλοφορίας από τα χαμηλά.

Ο Βιτάλις προσαρμόζεται, και ίσως ένα κόστος αυτών των νέων απαιτήσεων να ήταν και η εικόνα του στον αγώνα με την Κηφισιά, εμφάνιση που πολλοί έσπευσαν να χρησιμοποιήσουν ως επιχείρημα αμφισβήτησης, χωρίς όμως να λαμβάνουν υπόψη τους ότι ένας παίκτης που καλείται να αλλάξει ρόλο μέσα σε λίγες εβδομάδες χρειάζεται χρόνο προσαρμογής.

Στους αγώνες με Άρη και ΛΑΣΚ όμως παρουσίασε πασιφανή βελτίωση, δίνοντας ήδη δείγματα ότι κατανοεί τι ζητά ο προπονητής του και ότι μπορεί να το εκτελέσει σε υψηλό ρυθμό.

Φαίνεται ότι θα κλειδώσει τον ρόλο αυτό στα ματς της Ευρώπης, όπου απαιτούνται περισσότερα τρεξίματα και μια αλληλουχία πραγμάτων που κάθε παίκτης πρέπει να προσφέρει στον τρόπο του Νίκολιτς, ο οποίος δεν θα απεμπολήσει το παιχνίδι με 2 χαφ για να προσθέσει επιπλέον μέσους μόνο και μόνο επειδή υπάρχει πληθώρα επιλογών στο ρόστερ.

Κάιρινεν και Αριάγα: ο ανταγωνισμός στη μεσαία γραμμή

Ο Κάιρινεν χάνει έδαφος, και το στοιχείο αυτό δεν είναι απλώς παροδικό. Ο Φινλανδός, με το πιο σεταρισμένο και λιγότερο δυναμικό προφίλ, βρίσκεται πλέον σε θέση να πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να προσφέρει κάτι διαφορετικό από αυτό που ήδη καλύπτει ο Βιτάλις, αλλιώς ο ρόλος του στο βασικό σχήμα θα συρρικνώνεται.

Ίσως δε χάσει ακόμα περισσότερο έδαφος όταν θα μπει για τα καλά στην εξίσωση και ο πιο γρήγορος και aggressive Αριάγα, ο οποίος διαθέτει τα φυσικά χαρακτηριστικά που ταιριάζουν στην ένταση που θέλει να δώσει ο Νίκολιτς στη μεσαία γραμμή της ΑΕΚ.

Το συμπέρασμα, λοιπόν, είναι ότι η μεταγραφή του Βιτάλις δεν κρίνεται μόνο από τα ευρώ που δαπανήθηκαν, αλλά από το πόσο ουσιαστικά αλλάζει τον τρόπο που παίζει η ομάδα. Κι όσο περνά ο καιρός, όσο ο Ούγγρος συνηθίζει τον νέο ρόλο του, τόσο πιο δικαιωμένη μοιάζει να αποδεικνύεται η αρχική εντύπωση: πρόκειται για ακόμα μία κλοπή «αλά Ριμπάλτα style».