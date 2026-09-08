Ο Λούκα Γιόβιτς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Λασκ στο 64ο λεπτό με ωραία κεφαλιά, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οσφάιντ.

Προβάδιμα δυο τερμάτων πήρε για μερικά... δευτερόλεπτα η ΑΕΚ κόντρα στη Λασκ, στην πρεμιέρα της στο φετινό Champions League. Η Ένωση προηγήθηκε με 1-0 στο 21ο λεπτό με απίθανη γκολάρα από απευθείας φάουλ του Ρασβάν Μαρίν.

Στο 64ο λεπτό της συνάντησης, ο Λόβρο Μάγερ έκανε όμορφη ενέργεια και σέντρα, με τον Λούκα Γιόβιτς να εκτελεί εξίσου εντυπωσιακά με το κεφάλι και να σημειώνει προσωρινά το 2-0. Αυτό διότι μετά από εξέταση του VAR, το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ στην αρχή της φάσης.