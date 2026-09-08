ΑΕΚ - ΛΑΣΚ: Οι 30.000 συλλεκτικές σημαίες και η μαγική ατμόσφαιρα στη Νέα Φιλαδέλφεια
Ποδοσφαιρική γιορτή στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η ΑΕΚ υποδέχτηκε τη ΛΑΣΚ για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League και φυσικά οι Ενωσίτες γέμισαν το γήπεδο για να ωθήσουν την ομάδα για το πολυπόθητο τρίποντο.
Από την πλευρά της η ΠΑΕ μοίρασε 30.000 συλλεκτικές σημαίες γιορτάζοντας έτσι τη συμμετοχή της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και δημιουργώντας μια όμορφη ατμόσφαιρα στην Allwyn Arena, η οποία είναι... στολισμένη στα κιτρινόμαυρα.
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