Η ΑΕΚ μοίρασε στους Ενωσίτες που βρέθηκαν στη Νέα Φιλαδέλφεια για τον αγώνα με τη ΛΑΣΚ 30.000 συλλεκτικές σημαίες.

Ποδοσφαιρική γιορτή στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η ΑΕΚ υποδέχτηκε τη ΛΑΣΚ για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League και φυσικά οι Ενωσίτες γέμισαν το γήπεδο για να ωθήσουν την ομάδα για το πολυπόθητο τρίποντο.

Από την πλευρά της η ΠΑΕ μοίρασε 30.000 συλλεκτικές σημαίες γιορτάζοντας έτσι τη συμμετοχή της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και δημιουργώντας μια όμορφη ατμόσφαιρα στην Allwyn Arena, η οποία είναι... στολισμένη στα κιτρινόμαυρα.

Στις σημαίες είναι το έμβλημα του Δικεφάλου και φυσικά το σήμερα του Champions League, με αναφορά στους αντιπάλους της Ένωσης.