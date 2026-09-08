Ο μεγάλος στόχος του Νίκολιτς για την ΑΕΚ με τα πολλά… debuts!

Ο Ανδρέας Δημάτος αναλύει τα στατιστικά δεδομένα της αποψινής πρεμιέρας της ΑΕΚ με τα πολλά debut patches στα μανίκια των ποδοσφαιριστών της!

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται απόψε για τη μεγάλη επιστροφή της στο Champions League, μετά από 2.826 ημέρες! Από τις 12 Δεκεμβρίου 2018 και τον εκτός έδρας αγώνα με την Μπενφίκα έχουν περάσει 7 χρόνια, 8 μήνες και 27 ημέρες.

Σημαντικό διάστημα αν μη τι άλλο για την Ενωση, που τραβάει από… 31 κόντρα στη ΛΑΣΚ με τον 31ο αγώνα της σε φάση group/league phase της κορυφαίας διοργάνωσης με πρώτο στόχο αν μη τι άλλο να βελτιώσει τα στατιστικά της που υστερούν σε σχέση με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, τις άλλες δύο δηλαδή ελληνικές ομάδες που έχουν συμμετάσχει στο Champions League.

Πέρα από κάθε φιλοδοξία για μία όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστική παρουσία η ΑΕΚ γνωρίζει καλά ότι ο απολογισμός της στις πέντε προηγούμενες συμμετοχές της σε φάση ομίλων και 30 αγώνες είναι μόλις 2 νίκες, 12 ισοπαλίες και 16 ήττες, με τέρματα 19–49.

Από την άλλη πλευρά από αυτές τις πέντε προηγούμενες συμμετοχές η ΑΕΚ κατάφερε στις δυο να συνεχίσει και μετά τη φάση των ομίλων, κάτι που αντιστοιχεί στον εφετινό της στόχο για μία θέση μέχρι την 24η στην ενιαία βαθμολογία της League Phase, ενώ θα είναι για πάντα η ελληνική ομάδα που έκανε την πρώτη συμμετοχή σε group phase της διοργάνωσης και η μοναδική σε ολόκληρη την Ευρώπη που τελείωσε φάση ομίλου με έξι ισοπαλίες! Είναι κάτι που μετά την αλλαγή του φορμάτ δεν πρόκειται να βρει μιμητή και αυτό που όλοι στην UEFA θυμούνται πολύ καλά, όταν αναφέρονται στη συμμετοχή της ΑΕΚ στη διοργάνωση!

Πάνω απ’ όλα η ΑΕΚ καλείται να διαψεύσει τα προγνωστικά και όλες τις προσομοιώσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα από τους αντίστοιχους λογαριασμούς με στατιστικά στοιχεία. Κατά μέσο όρο προβλέπουν ότι η ΑΕΚ θα κάνει 6-7 πόντους στη League Phase, προβλέπουν μία θέση ανάμεσα στην 27η και την 31η και της δίνουν μάξιμουμ 35-40% πιθανότητες για πρόκριση στην επόμενη φάση.

Από την πλευρά του ο Μάρκο Νίκολιτς που από πλευράς αριθμών τουλάχιστον οδήγησε πέρσι την ΑΕΚ στην κορυφαία στατιστικά σεζόν της ευρωπαϊκής της ιστορίας με πολλαπλά ρεκόρ επιδόσεων ετοιμάζεται για τη μόλις δεύτερη συμμετοχή του ως προπονητής στην κορυφαία διοργάνωση και θα ψάξει με τη σειρά του την πρώτη του νίκη σε group/league phase.

Μοναδική του μέχρι σήμερα συμμετοχή στο Champions League ήταν στον πάγκο της Λοκομοτίβ Μόσχας την περίοδο 2020-21σε έναν πολύ δύσκολο με Μπάγερν, Ατλέτικο Μαδρίτης και Σάλτσμπουργκ και τελικό απολογισμό τρεις ισοπαλίες και τρεις ήττες. Απόψε στη Νέα Φιλαδέλφεια θα διεκδικήσει την πρώτη του νίκη ως προπονητής σε group/league phase Champions League και την 11η ευρωπαϊκή του νίκη στον κιτρινόμαυρο πάγκο, επίδοση συγκλονιστική, αν αναλογιστεί κανείς τον μέχρι σήμερα χρόνο παραμονής του.

Ο Μάρκο Νίκολιτς βλέπει πλέον μπροστά του μόνο τις 18 ευρωπαϊκές νίκες του Ντούσαν Μπάγεβιτς, που έχουν επιτευχθεί σε 61 αγώνες. Ο Σέρβος τεχνικός έχει ήδη κάνει δέκα νίκες σε 18 αγώνες, το κορυφαίο ποσοστό στη λίστα όλων των προπονητών στην ιστορία της ΑΕΚ! Δύσκολο βεβαίως να απειλήσει από εφέτος τον Ντούσαν Μπάγεβιτς, εκτός αν η ΑΕΚ… διεκδικήσει το τρόπαιο, αλλά πολύ πιθανό να τον ξεπεράσει, αν εξαντλήσει το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ. Τις δυο νίκες της ΑΕΚ στο Champions League τις έχει κάνει ο Ισπανός Σέρα Λορένθο Φερέρ τη σεζόν 2006-7 κόντρα στη Λιλ και τη Μίλαν!

Χαρακτηριστικό στοιχείο πάντως της σημερινής επιστροφής της ΑΕΚ στο Champions League και της πρώτης της συμμετοχής σε League Phase είναι ότι θα πρόκειται για μία από τις ομάδες με τα περισσότερα Champions League Debut Patch, το ειδικό σήμα που θα ισχύει από την εφετινή σεζόν και θα αφορά τους ποδοσφαιριστές που πραγματοποιούν την πρώτη συμμετοχή της καριέρας τους στη διοργάνωση. Ένα αυτοκόλλητο με την ένδειξη debut το οποίο ενσωματώνεται στο γνωστό Starball badge στο μανίκι.

Μόλις εννιά ποδοσφαιριστές από το ρόστερ της Ενωσης έχουν αγωνιστεί ξανά στο Champions League. Από τους Ελληνες μόνο ο Πέτρος Μάνταλος και από εκεί και πέρα οι Στρακόσια (Λάτσιο), Βίντα (Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Ντινάμο Κιέβου, Μπεσίκτας), Ζοάο Μάριο (Σπόρτινγκ, Μπενφίκα), Ζούμπκοφ (Φερεντσβάρος, Σαχτάρ Ντονέτσκ), Καϊρίνεν (Σπάρτα Πράγας), Μαρίν (Άγιαξ) και Λόβρο Μάγερ (Ντινάμο Ζάγκρεμπ).

Με δεδομένο ότι ο Θωμάς Στρακόσια δεν θα είναι διαθέσιμος απόψε και στο ενδεχόμενο να παίξουν μαζί Μάριν και Κάιρινεν στη μεσαία γραμμή η 11άδα της ΑΕΚ υπολογίζεται ότι θα έχει επτά debut patches στα μανίκια των ποδοσφαιριστών της!

Από την άλλη πλευρά ο πιο επιτυχημένος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ στη διοργάνωση από πλευράς γκολ, συμμετοχών και απόδοσης είναι ο παίκτης που μπήκε τελευταία στιγμή στην ευρωπαϊκή λίστα. Ο Ζοάο Μάριο έχει σκοράρει εννιά γκολ σε φάση ομίλων, όλα με την Μπενφίκα! Ηταν πέμπτος σκόρερ στη διοργάνωση στη σεζόν 2022-23 με έξι γκολ πίσω από Χάαλαντ, Σαλάχ, Εμπαπέ και Βινίσιους και την αμέσως επόμενη σεζόν έκανε χατ τρικ σε βάρος της Ιντερ με τρία γκολ σε 34 λεπτά από το ξεκίνημα του ματς!

Τέσσερα γκολ έχει πετύχει και ο Ζουμπκόφ με τη Σαχτάρ, δυο εκ των οποίων εντός και εκτός κόντρα στη Ρεάλ τη σεζόν 2022-23, ενώ ο Κάιρινεν στο ντεμπούτο του με τη Σπάρτα Πράγας στη διοργάνωση, την πρώτη σεζόν του νέου φορμάτ, σκόραρε το πρώτο γκολ στο 3-0 της Σπάρτα Πράγας επί της Σάλτσμπουργκ.