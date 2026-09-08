Τα μαγικά βράδια του Champions League επιστρέφουν απόψε στης Φιλαδέλφειας τα μέρη, εκεί όπου η Ένωση έχει αγωνιστεί στις δύο από τις πέντε σεζόν που έπαιξε στ' αστέρια!

Ο ύμνος, το σεντόνι, τα όνειρα! Τα μαγικά βράδια του Champions League επιστρέφουν στη Νέα Φιλαδέλφεια! Σίγουρα, η γνωστή μελωδία και το κούνημα του σεντονιού στο κέντρο του γηπέδου είχαν γίνει στην Allwyn Arena και το καλοκαίρι του 2023 στα play offs με την Αντβέρπ και πριν από δύο εβδομάδες στα play offs με τη Λέφσκι, ωστόσο είναι άλλη η γλύκα να το ζεις σε ομίλους ή League Phase πλέον της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Και η ΑΕΚ είναι έτοιμη να το ζήσει!

Η Νέα Φιλαδέλφεια βάζει λοιπόν απόψε τα καλά της. Ντύθηκε στα χρώματα του Champions League και περιμένει να φιλοξενήσει την πρώτη από τις τέσσερις παραστάσεις που θα έχει φέτος εκεί για το επίπεδο της League Phase. Απόψε είναι η ΛΑΣΚ. Θα ακολουθήσει η πιο λαμπερή ματσάρα πιο μετά απέναντι στη μεγάλη Ρεάλ Μαδρίτης και έπειτα θα έρθουν η Γαλατάσαραϊ και η Ρόμα.

Αυτή θα είναι η έκτη φορά κατά την οποία η ΑΕΚ θα αγωνιστεί στο Champions League. Όμως μόλις δύο από τις προηγούμενες πέντε φορές η Ένωση έπαιξε στη Νέα Φιλαδέλφεια. Τη σεζόν 1994-1995 και τη σεζόν 2002-2003, καθώς τον Μάιο του 2003 το «Νίκος Γκούμας» κατεδαφίστηκε με τους κιτρινόμαυρους να χρησιμοποιούν στη συνέχεια το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας (2003-2004) και το ΟΑΚΑ (2006-2007, 2018-2019).

Η πρώτη σεζόν κόντρα στα μεγαθήρια των Άγιαξ και Μίλαν

Η ΑΕΚ ήταν η ομάδα που έφερε το Champions League στην Ελλάδα με τον Δικέφαλο τη σεζόν 1994-1995 να κληρώνεται σε όμιλο με βαριά ονόματα, όπως αυτά των Άγιαξ και Μίλαν, αλλά και τη Σάλτσμπουργκ. Η Ένωση υποδέχτηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια τον Σεπτέμβριο του '94 τον μεγάλο εκείνη την εποχή Άγιαξ, γνωρίζοντας την ήττα με 1-2. Η ΑΕΚ είχε προηγηθεί με γκολ του Σαβέφσκι στο 30', ωστόσο ο «Αίαντας» με τους Λιτμάνεν στο 33' και Κλάιφερτ στο 65' γύρισε το παιχνίδι.

Το δεύτερο εντός έδρας ματς στη Νέα Φιλαδέλφεια ήταν τον Οκτώβριο απέναντι στον άλλο πολύ μεγάλο αντίπαλο του ομίλου, τη Μίλαν. Η Ένωση κοίταξε στα μάτια και τα αστέρια των «ροσονέρι» (Γκούλιτ, Ντεσαγί Μπαρέζι, Μπόμπαν και πολλών ακόμα), κρατώντας τους στο 0-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Το τρίτο ματς στη Νέα Φιλαδέλφεια σε εκείνο τον όμιλο ήταν τον Νοέμβριο κόντρα στη Σάλτσμπουργκ, η οποία πριν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο είχε πάρει προβάδισμα δύο τερμάτων πιάνοντας στον... ύπνο την ΑΕΚ. Ο Βλάχος στο 28' με κεφαλιά μείωσε σε 1-2, αλλά η αυστριακή ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο σκόραρε και τρίτο τέρμα για το τελικό 1-3.

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε εκείνο τον όμιλο με δύο ισοπαλίες και τέσσερις ήττες, τερματίζοντας με δύο βαθμούς στην τέταρτη θέση.

Η ΑΕΚ κοίταξε στα μάτια τους «γκαλάκτικος» της Ρεάλ Μαδρίτης

Στην τελευταία σεζόν (2002-2003) του παλιού γηπέδου στη Νέα Φιλαδέλφεια η ΑΕΚ υποδέχθηκε τη «Βασίλισσα» Ρεάλ Μαδρίτης, τη Ρόμα και την Γκενκ, σε έναν όμιλο που παρότι έμεινε αήττητη δεν κατάφερε να προκριθεί συνεχίζοντας στο Κύπελλο UEFA με έξι ισοπαλίες! Η πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση σε εκείνο τον όμιλο ήταν τον Σεπτέμβριο κόντρα στη Ρόμα των Μπατιστούτα, Καφού και Μοντέλα, μένοντας στο 0-0 με τους «τζαλορόσι» σε ένα ματς με ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες.

Το σπουδαίο παιχνίδι στη Φιλαδέλφεια ήρθε στις αρχές Οκτώβρη κόντρα στους «γκαλάκτικος» της Ρεάλ Μαδρίτης. Απέναντι στους Κασίγιας, Ρομπέρτο Κάρλος, Ζιντάν, Φίγκο και Ραούλ. Η Ένωση κοίταξε στα μάτια τη Ρεάλ και της έδειξε τα δόντια της. Άνοιξε το σκορ με το εκπληκτικό φάουλ του Τσιάρτα στο 6', ισοφαρίστηκε από τον Ζιντάν γρήγορα στο 15', αλλά με τους Μαλαδένη και Νικολαΐδη στο 25' και στο 28' η ΑΕΚ έφτασε σε ένα ανεπανάληπτο 3-1. Ωστόσο, οι «Μερένχες» απάντησαν με το δεύτερο προσωπικό γκολ του Ζιντάν στο 39' και τον Γκούτι στο 60' για το τελικό 3-3, με την ΑΕΚ να χάνει μοναδική ευκαιρία με τον Νικολαΐδη όταν το σκορ ήταν στο 3-2.

Λίγες εβδομάδες αργότερα η ΑΕΚ αναδείχθηκε ισόπαλη με 1-1 κόντρα στην Γκενκ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η βελγική ομάδα προηγήθηκε με τον Σονκ στο 22', αλλά ο Δικέφαλος βρήκε γρήγορα την απάντηση με τον Λάκη στο 30' ισοφαρίζοντας σε 1-1. Η Ένωση είχε τις ευκαιρίες για να πάρει το παιχνίδι, αλλά δεν τα κατάφερε (υπήρχαν και εναντίον της διαιτητικές αποφάσεις), σημειώνοντας την πέμπτη της ισοπαλία στον όμιλο.

Η ΑΕΚ παρέμεινε αήττητη φέρνοντας την έκτη της ισοπαλία στον όμιλο την τελευταία αγωνιστική κόντρα στη Ρόμα στο Ολίμπικο (1-1), με την Ένωση να τερματίζει στην τρίτη θέση με έξι βαθμούς, συνεχίζοντας στο Κύπελλο UEFA.