Βάργκα: «Το χαμένο πέναλτι με ΟΦΗ μου έδωσε επιπλέον κίνητρο»

Ο επιθετικός της ΑΕΚ, Μπάρναμπας Βάργκα μίλησε για τη φόρμα του ίδιου αλλά και συνολικά της ομάδας ενόψει της αυριανής πρεμιέρας του Champions League απέναντι στη ΛΑΣΚ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βάργκα στη συνέντευξη Τύπου:

Για την ψυχολογία που έχει με τη φόρμα μετά το χαμένο πέναλτι στην Κρήτη: «Νομίζω ότι είμαι σε καλή φόρμα. Αυτό μπορούμε να το πούμε για όλη την ομάδα. Όλοι οι επιθετικοί πάνε καλά, βάζουν γκολ. Το χαμένο πέναλτι μου έδωσε επιπλέον κίνητρο και είμαστε έτοιμοι για την αυριανή αναμέτρηση».

Για τις απαιτήσεις που έχουν: «Είμαστε ανυπόμονοι. Χαιρόμαστε που μπήκαμε στη League Phase. Όλοι οι αγώνες είναι δύσκολοι, αλλά θέλουμε να βγάλουμε τον καλύτερο εαυτό και θέλουμε αύριο να πάρουμε τη νίκη».

Για το αν γνωρίζει τη ΛΑΣΚ καλύτερα λόγω του ότι είναι από γειτονική χώρα: «Ναι, πολλά χρόνια έπαιζα μπάλα στην Αυστρία. Θέλω να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να τα καταφέρουμε».