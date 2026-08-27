Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για τη μεγάλη επιστροφή της ΑΕΚ στο Champions League που έγινε με την υπογραφή της ποιότητας των παικτών και του Μάρκο Νίκολιτς.

Για να είμαι ειλικρινής σε καμία περίπτωση δεν περίμενα μια τόσο εύκολη πρόκριση της ΑΕΚ στ' αστέρια του Champions League. Όχι πως δεν ήταν εμφανής η διαφορά δυναμικότητας απέναντι στη Λέφσκι από το πρώτο παιχνίδι στη Βουλγαρία παρά το 0-0, αλλά γιατί σε αυτό το επίπεδο ποτέ δεν περιμένεις μια τόσο άνετη βραδιά με το κίνητρο να είναι τεράστιο και για τους 22 ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων που βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά η ΑΕΚ τη μετέτρεψε σε περίπατο με αυτήν την τεσσάρα μπαίνοντας με δυναμικό τρόπο στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση για έκτη φορά στην ιστορία της, επιστρέφοντας εκεί μετά από οκτώ χρόνια.

Η επιθυμία των κιτρινόμαυρων να βρεθούν στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου είχε εκτιναχθεί και αυτό που είχε ζητήσει ο Μάρκο Νίκολιτς από τους παίκτες του, να παλεύουν φάση τη φάση, μπάλα την μπάλα, έγινε πράξη από το πρώτο δευτερόλεπτο σε μια Νέα Φιλαδέλφεια που ήταν στα καλύτερά της. Από το πρώτο ματς στη Σόφια αυτό που είχε γίνει ξεκάθαρο ήταν πως αν η ΑΕΚ παρουσιαζόταν πιο αποφασισμένη και αποτελεσματική στη ρεβάνς τότε θα είχε και το πάνω χέρι για να αγκαλιάσει αυτή τ' αστέρια. Και τα δύο έγιναν πράξη με την κλάση των παικτών της Ένωσης και το στυλ του Νίκολιτς να υπογράφουν τη νέα μεγάλη επιτυχία.

Όταν έχεις στο ρόστερ φορ ολκής όπως ο Λούκα Γιόβιτς και ο Μπάρναμπας Βάργκα τότε είναι εφικτό οι βάσεις της πρόκρισης να μπουν στέρεες με το... καλησπέρα. Αν υπάρχει συγκέντρωση και αποφασιστικότητα, η εκτελεστική τους ικανότητα είναι τέτοια που τους δίνει τη δυνατότητα να τινάζουν τα αντίπαλα δίχτυα με την πρώτη ευκαιρία. Αυτό έκανε ο Γιόβιτς εκμεταλλευόμενος την φοβερή σέντρα του Ρότα ανοίγοντας τον δρόμο με άπιαστη κεφαλιά, αυτό έπραξε λίγα λεπτά αργότερα με ένα ξερό σουτ ο γκολτζής Βάργκα που μέσα στο «κουτί» δεν χαρίζεται. Αλλά και το κέντρο με εξαιρετικό ματς από Κάιρινεν και Μαρίν τα πήγε περίφημα, όπως και ο Μάγερ, του οποίου τα αγγίγματα στην μπάλα είναι τρομερά και από κοντά ακολούθησαν και όλοι όσοι αγωνίστηκαν.

Η ΑΕΚ πήρε την πρόκριση βάζοντας τέσσερα τέρματα, ενώ θα μπορούσε κι άλλα, με τον Βάργκα να τελειώνει ουσιαστικά την υπόθεση της πρόκρισης λίγο πριν συμπληρωθεί το μισάωρο με τον αγαπημένο του τρόπο, με το κεφάλι, και τον Μαρίν να ανεβάζει κι άλλο τον δείκτη του σκορ από την άσπρη βούλα στο δεύτερο μέρος. Η Ένωση μπαίνει στη League Phase του Champions League με στυλ. Αιχμαλωτίζοντας τον αντίπαλο από το ξεκίνημα με το ορμητικό ποδόσφαιρο του Νίκολιτς, ο οποίος έχει βάλει τη δική του σφραγίδα και έχει περάσει την ταυτότητα του εδώ και ένα χρόνο σε αυτό το σύνολο, το οποίο θέλει συνεχώς να εξελίσσει και να βελτιώνει.

Ο Νίκολιτς παραμονές της ρεβάνς είχε πει ότι αν κάποιος πριν από ένα χρόνο έλεγε ότι η ΑΕΚ θα βρισκόταν τώρα ένα ματς από τη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης θα τον αποκαλούσε «τρελό». Αν κάτσει κανείς και αντιληφθεί τα άλματα που έχει κάνει η Ένωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσα σε ένα χρόνο είναι πράγματι εκπληκτικά. Από εκεί που βρισκόταν εκτός ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής σκηνής, πέρασε με τρεις στις τρεις προκρίσεις στο Conference League φτάνοντας στη συνέχεια ως τα προημιτελικά και τώρα μπαίνει στο Champions League και είναι έτοιμη να απολαύσει τη συμμετοχή της κόντρα στους κορυφαίους. Αλλά όλα αυτά δεν έγιναν τυχαία. Επιτεύχθηκαν βάσει του πλάνου του Νίκολιτς, ο οποίος έχει μεγάλες φιλοδοξίες τονίζοντας μετά την πρόκριση ότι «είμαστε ακόμα στην αρχή του ταξιδιού».

Η ΑΕΚ θα βρίσκεται αργότερα σήμερα το απόγευμα στην κλήρωση της UEFA στο Μονακό μέσα στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Η επιστροφή της ομάδας στο ευρωπαϊκό στερέωμα τον τελευταίο ένα χρόνο ήταν ηχηρή με τους κιτρινόμαυρους να υψώνουν ξανά το μπόι τους, όπως ήταν επιβεβλημένο να γίνει. Τώρα το επίπεδο ανεβαίνει, γίνεται πολύ πιο απαιτητικό και απείρως πιο ανταγωνιστικό. Όμως αυτό που πρέπει να κάνει η ΑΕΚ είναι να το ζήσει, να το απολαύσει και να αποκομίσει πολύτιμες εμπειρίες στην αφρόκρεμα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ταξίδι στ' αστέρια λοιπόν!