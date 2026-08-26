Oι περίπου 30.000 φίλοι της ΑΕΚ δημιούργησαν υπέροχη ατμόσφαιρα στη ρεβάνς με τη Λέφσκι στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Τρία χρόνια μετά το ματς με την Αντβέρπ το Champions League επέστρεψε στη Νέα Φιλαδέλφεια! Το αστεράτο σεντόνι «κουνήθηκε» και ο εμβληματικός ύμνος της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης ακούστηκε στην Allwyn Arena πριν τη σέντρα της ρεβάνς της ΑΕΚ με τη Λέφσκι Σόφιας.

Από την πλευρά τους οι περίπου 30.000 Ενωσίτες έχουν στήσει... πάρτι πρόκρισης στις εξέδρες, καθώς δημιούργησαν φανταστική ατμόσφαιρα.

Η ατμόσφαιρα στη Νέα Φιλαδέλφεια