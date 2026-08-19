Νίκολιτς: «Ήμασταν πιο κοντά στο να σκοράρουμε»

Ο Μάρκο Νίκολιτς έκανε το πρώτο του σχόλιο on camera μετά το 0-0 της ΑΕΚ με αντίπαλο τη Λέσφκι Σόφιας εκτός έδρας.

Ο Μάρκο Νίκολιτς, ο Σέρβος προπονητής της ΑΕΚ, στις δηλώσεις του στη COSMOTE TV μετά το 0-0 στο Λέσφκι Σόφιας - ΑΕΚ είπε μεταξύ άλλων: «Κατά πρώτον ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους μας. Δεν ήταν ιδανικός ο αγωνιστικός χώρος. Δεν είμαι ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα. Ήμασταν πιο κοντά στο να σκοράρουμε και είχαμε και το δοκάρι. Δεν είμαι χαρούμενος γιατί δεν κάνουμε τέτοιου είδους λάθη. Είναι ανοιχτή η πρόκριση και θα παιχθεί στο γήπεδό μας.

Όλα θα κριθούν στην έδρα μας. Απλά δεν είμαι ικανοποιημένος γιατί υπήρχαν στιγμές που δεν κάναμε την τελική πάσα ή δεν ήταν η τελική απόφαση σωστή. Ήμασταν πιο κοντά και θα μπορούσαμε να κάνουμε πιο εύκολη τη ρεβάνς».