Τσέλιε, ΝΕΚ, ΛΑΣΚ και Βίκινγκ… δίνουν στην ΑΕΚ έξτρα δύο εκατ. ευρώ!

Ο Ανδρέας Δημάτος αναλύει τον οικονομικό αντίκτυπο της πρόκρισης της ΑΕΚ, που στα εγγυημένα έσοδα κυμαίνεται από τα 22,6 έως τα 24,6 εκατ. ευρώ και εξηγεί γιατί θέλει μαζί της την Τσέλιε και τι ισχύει στο Europa League για Ολυμπιακό, αλλά και για… ΑΕΚ

Για τη μεγάλη μάχη της πρόκρισης στη League Phase του Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία της και την επιστροφή της στην κορυφαία διασυλλογική

διοργάνωση, μετά από οχτώ ολόκληρα χρόνια, ετοιμάζεται η ΑΕΚ που σε λίγες ώρες θα δώσει την πρώτη μάχη κόντρα στην πρωταθλήτρια Βουλγαρίας, Λέφσκι.

Μία πρόκριση που δεδομένα θα έχει και μεγάλο οικονομικό αντίκτυπο για την κιτρινόμαυρη ΠΑΕ με εξασφαλισμένα χρήματα που ξεκινούν από τα 18.620.000

ευρώ από το εγγυημένο μπόνους συμμετοχής που εισπράττει κάθε ομάδα και με τα χρήματα του value pillar (european part που είναι ο συνδυασμός τηλεοπτικού συμβολαίου χώρας και 5ετούς συντελεστή ομάδας και non european part βάσει του 10ετή συντελεστή των ομάδων) για την ΑΕΚ θα κυμανθούν από τα 22,6 εκατ. ευρώ, ενώ μπορεί να φτάσουν -το ανώτερο- μέχρι τα 24,6 εκατ. ευρώ!

Από τι θα εξαρτηθεί αυτό; Από το ποιες θα είναι οι υπόλοιπες έξι ομάδες (η πρώτη προϋπόθεση για αυτά τα χρήματα είναι βεβαίως η… πρόκριση της ΑΕΚ) που θα προστεθούν στις 29 ήδη γνωστές της νέας League Phase του Champions League!

Στο σενάριο της πρόκρισης στη League Phase μαζί με την ΑΕΚ και των υπόλοιπων έξι seeded teams των πλέι οφ (Λιόν, Μπόντο Γκλιμτ, Σέλτικ, Ντινάμο Ζάγκρεμπ,

Σλόβαν Μπρατισλάβας, Χάποελ Μπερ Σέβα) τα εγγυημένα χρήματα για το κιτρινόμαυρο ταμείο θα φτάσουν τα 22,6 εκατ. ευρώ!

Στην κατάταξη των ομάδων για το European part (τηλεοπτικό συμβόλαιο και 5ετής συντελεστής) η ΑΕΚ θα είναι η 35 η ομάδα και θα δικαιούται δύο μερίδια (935.000

ευρώ Χ2) και στο non european part (10ετής συντελεστής) η ΑΕΚ θα είναι 31 η στην κατάταξη και θα δικαιούται πέντε μερίδια από αυτή την κατηγορία (346.000 ευρώ Χ5).

Με άλλα λόγια στα 18,6 εκατ. ευρώ του μπόνους συμμετοχής θα προστεθούν ακόμα 4 εκατ. ευρώ.

Θέλει μαζί της την Τσέλιε!

Αυτό το εγγυημένο ποσό των 22,6 εκατ. ευρώ μπορεί να φτάσει ακόμα και δύο εκατ. ευρώ παραπάνω στα 24,6 εκατ. ευρώ, αν στη League Phase του Champions

League προκριθεί η Τσέλιε αντί της Σλόβαν Μπρατισλάβας, η NEC αντί της Μπόντο Γκλιμτ, η Βίκινγκ αντί της Ντινάμο Ζάγκρεμπ και η ΛΑΣΚ αντί της Σέλτικ, ενώ για το

κιτρινόμαυρο ταμείο είναι αδιάφορα δύο από τα έξι ζευγάρια των πλέι οφ και συγκεκριμένα το Λιόν-Φενέρμπαχτσε και το Χάποελ Μπερ Σέβα-Σαμπάχ.

Πιο… κερδοφόρα για την ΑΕΚ είναι ενδεχόμενη πρόκριση της Τσέλιε, γιατί την ανεβάζει μια θέση και στο european part (συν 935.000 ευρώ) αλλά και στον 10ετή συντελεστή (συν 346.000 ευρώ). Οι προκρίσεις των άλλων τριών αουτσάιντερ την ανεβάζουν από μία θέση στο non european part και της αυξάνουν το ταμείο κατά 346.000 ευρώ η καθεμία…

Εγγυημένα και αγωνιστικά μπόνους

Όταν μιλάμε για εγγυημένα χρήματα εννοούμε όσα υπολογίζονται για μία ομάδα, χωρίς να έχει… αγωνιστεί στη διοργάνωση για να διεκδικήσει τα υπόλοιπα αγωνιστικά μπόνους που είναι:

-700.000 ευρώ για κάθε βαθμό (2,1 εκατ. ευρώ η νίκη, 700.000 η ισοπαλία)

-275.000 ευρώ για κάθε θέση στην τελική βαθμολογία (ένα μερίδιο για τον 36 ο , 275Χ2

για τον 35 ο , 275Χ3 για τον 34 ο κοκ)

-2 εκατ. ευρώ έξτρα για τις ομάδες που θα τερματίσουν από 1-8, 1 εκατ. ευρώ έξτρα

για τις ομάδες από 9-16

-1 εκατ. ευρώ για πρόκριση στην επόμενο νοκ άουτ γύρο (αν δηλαδή η ΑΕΚ

τερματίσει μέχρι την 24 η θέση της τελικής βαθμολογίας)

-11 εκατ. ευρώ για πρόκριση στους 16 της διοργάνωσης

-12,5 εκατ. ευρώ για πρόκριση στους 8…

Και από εκεί και πέρα τα αγωνιστικά μπόνους συνεχίζονται…

Στα 12,6 εκατ. ο Ολυμπιακός στο Europa

Mε γνωστές ήδη τις 17 ομάδες της League Phase του Europa League και με εκτίμηση για τις υπόλοιπες 19 είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός θα βρίσκεται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας και μάλιστα με τον έκτο καλύτερο συντελεστή ολόκληρης της διοργάνωσης. Πιο κάτω αποκλείεται να βρεθεί, μπορεί να ανέβει και 5 ος αν η Ααρχους κάνει την υπέρβαση απέναντι στην Μπενφίκα στα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Το μπόνους συμμετοχής στο Europa είναι στα 4.310.000 ευρώ, αλλά ο Ολυμπιακός είναι σίγουρος για ακόμα περίπου 8,2 εκατ. ευρώ εγγυημένα έσοδα από το value pillar! Mε την 11 η καλύτερη θέση στην κατάταξη στο european part έχει εξασφαλισμένα περίπου 5,6 εκατ. ευρώ και με την 4 η καλύτερη θέση στον 10ετή συντελεστή 2,6 εκατ. ευρώ επιπλέον από το non european part.

Kαι από εκεί και πέρα μπορεί να υπολογίζει και στα αγωνιστικά μπόνους:

-150.000 ευρώ για κάθε βαθμό (450.000 ευρώ η νίκη, 150.000 η ισοπαλία)

-75.000 ευρώ για κάθε θέση στην τελική βαθμολογία (ένα μερίδιο για τον 36ο, 75Χ2

για τον 35ο, 75Χ3 για τον 34 ο , 75Χ36 για τον πρώτο…)

-600.000 ευρώ έξτρα για τις ομάδες που θα τερματίσουν από 1-8, 300.000 ευρώ

έξτρα για τις ομάδες από 9-16

-300.000 ευρώ για πρόκριση στην επόμενο νοκ άουτ γύρο (αν δηλαδή τερματίσει

μέχρι την 24η θέση της τελικής βαθμολογίας)

-1,75 εκατ. ευρώ για πρόκριση στους 16 της διοργάνωσης

-2,5 εκατ. ευρώ για πρόκριση στους 8

Και από εκεί και πέρα τα αγωνιστικά μπόνους συνεχίζονται…

ΑΕΚ και… Europa League!

Αν η ΑΕΚ αποκλειστεί από τη Λέφσκι Σόφιας και συνεχίσει στο Europa League τα εγγυημένα της έσοδα από το value pillar θα είναι κατά τρία εκατ. ευρώ λιγότερα σε σχέση με τα 8,2 του Ολυμπιακού λόγω χαμηλότερου συντελεστή. Η ΑΕΚ θα είναι με τα τωρινά δεδομένα 20 η στο european part και θα εισπράξει 3,6 εκατ. ευρώ και στην ίδια θέση στον 10ετή συντελεστή και θα περιμένει ακόμα 1,4 εκατ. ευρώ.

Το μπόνους συμμετοχής στο Europa φυσικά θα είναι το ίδιο και για την ΑΕΚ στα 4.310.000 ευρώ αλλά στα εγγυημένα της έσοδα θα προστεθούν και έξτρα 4.290.000 ευρώ, που εισπράττουν οι ομάδες που αποκλείονται στα πλέι οφ του Champions League!

Χρήματα που έχασε ο Ολυμπιακός εξαιτίας του αποκλεισμού του από τη NEC και της πρόκρισής του στη League Phase του Europa από τον τρίτο προκριματικό! Οπότε τα εγγυημένα χρήματα της ΑΕΚ από το Europa League, αν δεν τα καταφέρει κόντρα στη Λέφσκι Σόφιας, ανέρχονται περίπου στα 13,6 με 13,7 εκατ. ευρώ!