Με το πόδι στο γκάζι συνεχίζει ο ΠΑΟΚ. Οι «ασπρόμαυρες» με χρυσό γκολ της Τζούρτζεβιτς επικράτησαν με 3-2 στην παράταση της Φερεντσβάρος και προκρίθηκαν στον τελικό του ομίλου του 2ου προκριματικού του Champions League όπου θα αντιμετωπίσουν την Μπραν (Σάββατο 17:30).

Την μία μεγάλη νίκη μετά την άλλη πετυχαίνουν τα κορίτσια του ΠΑΟΚ. Οι «ασπρόμαυρες» πέρασαν και το εμπόδιο της Φερεντσβάρος επικρατώντας στην παράταση με 3-2 (2-2) η κανονική διάρκεια του αγώνα και προκρίθηκαν στον τελικό του ομίλου για τον 2ο προκριματικό του Womens Champions League.

Τα κορίτσια του Θανάση Πατρικίδη θα αντιμετωπίσουν το Σάββατο (17:30) στον τελικό την πρωταθλήτρια Νορβηγίας Μπραν και αν κερδίσουν θα προκριθούν στα Play Offs όπου εκεί δεν θα υπάρξουν όμιλοι αλλά διπλοί αγώνες. Αν χάσουν από την Μπραν δεν πάει να πει πως σταματάνε και την Ευρωπαϊκή του πορεία, καθώς θα συνεχίσουν στις «16» του Europa League.

Φοβερό ξεκίνημα στο πρώτο

Στα του αγώνα το πρώτο ημίχρονο και ειδικά το ξεκίνημα ήταν εξαιρετικό με τον ΠΑΟΚ να προηγείται στο 7' με ωραίο πλασέ της Αντρεέφσκα και την Φερεντσβάρος να ισοφαρίζει στο επόμενο λεπτό με κοντινό σουτ της Τσάνγκι. Οι «ασπρόμαυρες» δεν παρέδωσαν τα όπλα και με γκολ της Αργυρίου στο 17' πήραν εκ νέου προβάδισμα με 2-1. Τρία λεπτά όμως πριν ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος οι Ουγγαρέζες ισοφάρισαν και πάλι με την Κουμπάσοβα, με το 2-2 να μένει ως το τέλος του ημιχρόνου.

Μεγάλες ευκαιρίες για το 2-3 από ΠΑΟΚ και λύτρωση με την Τζούρτζεβιτς στην παράταση

Στο δεύτερο ο ΠΑΟΚ κυριάρχησε απόλυτα, είχε τις ευκαιρίες με μεγαλύτερη το δοκάρι με την Αντρεέφσκα, όμως δεν μπόρεσε να σκοράρει και έτσι το ματς πήγε στην παράταση.

Εκεί στο ξεκίνημα και συγκεκριμένα στο 3ο λεπτό η Τζούρτζεβιτς βρέθηκε σε θέση βολής, δεν αστόχησε και με σουτ από κοντά έκανε το 2-3. Οι νταμπλούχες Ελλάδας κατάφεραν να κρατήσουν μέχρι τέλους το προβάδισμα και να πάρουν έτσι την μεγάλη πρόκριση για τον τελικό όπου και όπως αναφέραμε θα αντιμετωπίσει την Μπραν.