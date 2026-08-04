Μεντιλίμπαρ: «Δεν είναι κακό αποτέλεσμα το 0-0, η Ναϊμέγκεν ήταν καλύτερη»

Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην κάμερα της Cosmote TV μετά τη «λευκή» ισοπαλία του Ολυμπιακού με τη Ναϊμέγκεν.

Ο Ολυμπιακός έμεινε στο «μηδέν» στο ματς με τη Ναϊμέγκεν στο Φάληρο και συνεπώς η πρόκριση στα Play Offs του Champions League θα κριθεί στη ρεβάνς της Ολλανδίας. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις του μετά το ματς τόνισε πως δεν ήταν κακό αποτέλεσμα για την ομάδα του, ενώ στάθηκε στο γεγονός πως οι Ολλανδοί ήταν καλύτεροι.

Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Για το ματς: «Ήταν πραγματικά κάτι που δεν περιμέναμε. Λέγαμε χθες στην προπόνηση πως αυτή η ομάδα έχει αρκετό καιρό να μην σκοράρει και συζητούσαμε ποιος θα βάλει γκολ. Ήταν περίεργο παιχνίδι με πολλές φάσεις στο ένας εναντίον ενός. Ήταν καλύτεροι σε αυτό το κομμάτι και μας κέρδισαν. Ήταν πιο επιθετικοί, πιο γρήγοροι. Εμείς δυσκολευτήκαμε να δημιουργήσουμε. Με αυτή την έννοια ήταν καλύτεροι».

Για το τί έλειψε: «Ήταν ένα παιχνίδι που μας έλειπαν πολλά πράγματα. Έπρεπε να ήμασταν πιο επιθετικοί, πιο σκληροί στις μονομαχίες και στη συνέχεια να είμαστε πιο έξυπνοι στο πώς να διαχειριστούμε τον διαιτητή. Ήταν ένας διαιτητής που από την αρχή καταλάβαμε πως δεν θα δώσει πολλά φάουλ. Έπρεπε να προσαρμοστούμε. Δεν προσαρμοστήκαμε στον αντίπαλο, ήταν πιο δυναμικός και σκληρός».

Για τον αγώνα στην Ολλανδία: «Δεν ξέρουμε αν θα είναι παρόμοιο το παιχνίδι. Θα πρέπει να είμαστε διαφορετικοί και να βελτιώσουμε πολλά πράγματα. Επειδή δεν ήμασταν καλοί σήμερα, το 0-0 δεν είναι κακό αποτέλεσμα. Θα περιμένουμε από αυτούς το ίδιο παιχνίδι, η πρόκριση είναι ανοιχτή».