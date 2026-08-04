Ολυμπιακός: Τέσσερα facts για τη μάχη με τη Ναϊμέγκεν - Η «επιστροφή» του Άμραμπατ και ο Σμάιλοβιτς στην Εθνική Βοσνίας!

Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta πολλά και διάφορα για τον Ολυμπιακό ενόψει Ναϊμέγκεν, αλλά και μεταγραφικών.

Ένα fact για το αποψινό πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ναϊμέγκεν: Δεν έχει χάσει ποτέ εντός έδρας από ολλανδική ομάδα! Σε εφτά παιχνίδια, έχει τέσσερις νίκες (με Άγιαξ 2-0 κι 1-0, με PSV 4-2, με Χέρενβεν 2-0) και τρεις ισοπαλίες (με Άγιαξ 1-1, με Τβέντε 0-0 και με PSV 1-1). Τα δύο τελευταία παιχνίδια, πάντως, αμφότερα με τον Μεντιλίμπαρ στον πάγκο, ήταν ισόπαλα κι εξελίχθηκαν σε θρίλερ. Πρόπερσι, στο 0-0 με την Τβέντε κι ο Ολυμπιακός κι οι Ολλανδοί έχασαν από ένα πέναλτι και πέρυσι στο 1-1 με την PSV οι Πειραιώτες ισοφαρίστηκαν στις καθυστερήσεις.

Ένα δεύτερο fact για τον αγώνα σήμερα στο Καραϊσκάκη: Ο Ολυμπιακός τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου δεν έχει ποτέ νικήσει σε ευρωπαϊκό παιχνίδι του! Έχει σε τέσσερα παιχνίδια τρεις ισοπαλίες εντός έδρας και μία ήττα εκτός έδρας. Αναλυτικά…

3.8.2016 Μπερ Σέβα - Ολυμπιακός 1-0

2.8.2017 Ολυμπιακός - Παρτίζαν 2-2

3.8.2021 Ολυμπιακός - Λούντογκορετς 1-1

4.8.2022 Ολυμπιακός - Σλόβαν 1-1

Ένα τρίτο fact για το ματς του Ολυμπιακού με τη ΝΕΚ:

Ο Μεντιλίμπαρ σε τέσσερα ευρωπαϊκά παιχνίδια με ολλανδικές ομάδες δεν έχει ήττα. Έχει τρεις σερί ισοπαλίες (PSV-Σεβίλλη 2-2, Ολυμπιακός-Τβέντε 0-0, Ολυμπιακός-PSV 1-1) και μία νίκη (Άγιαξ-Ολυμπιακός 1-2). Όλα ήταν σε φάσεις ομίλων η, League Phase. Αυτό είναι το πρώτο σε φάση νοκ άουτ, αλλά και το πρώτο του Βάσκου προπονητή σε καλοκαιρινά προκριματικά Κυπέλλων Ευρώπης.

Ένα τέταρτο fact για τη μεγάλη μάχη με τους Ολλανδούς:

Με διαιτητή τον Ισπανό Χοσέ Μαρία Σάντσεζ, που θα σφυρίξει σήμερα, ο Ολυμπιακός έχει μόνο ισοπαλίες! Τρεις με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη (1-1, 1-1, 0-0) και μία με τον Απόλλωνα (1-1) στη Λεμεσό. Έχει παίξει άλλη μία φορά ελληνική ομάδα, στο ΠΑΟΚ-Ριέκα 5-0. Με ολλανδικές ομάδες συνήθως έχει πολύ καλά γι΄ αυτές αποτελέσματα, κάτι που επισημαίνει κι ο ολλανδικός Τύπος. Αναλυτικά: Βέλγιο-Ολλανδία 1-4, Σπόρτινγκ-Άγιαξ 1-5, Φέγενορντ-Ρόμα 1-0, Άγιαξ-Λίβερπουλ 0-3, PSV -Ρέϊντζερς 5-1, Φέγενορντ-Μίλαν 1-0 και Μπρεστ-PSV 1-0.

VAR θα είναι κι αυτός Ισπανός, ο Σέζαρ Σότο Γκράντο, που δεν τον έχουμε πετύχει ποτέ σε αγώνα του Ολυμπιακού. Ήταν διαιτητής στο ΠΑΟΚ-Λέφσκι 1-1 (με δύο αποβολές παικτών του ΠΑΟΚ!) και VAR στο ΠΑΟΚ-Ελσίνκι 4-2. Αντιθέτως, με ολλανδικές ομάδες ήταν ως διαιτητής στο Άγιαξ-Βοϊβοντίνα 1-0 και ως VAR στα Γιουβέντους-PSV 3-1, Ολλανδία-Ουγγαρία 4-0 (τα δύο πρώτα γκολ με πέναλτι!), Μπόντο-Τβέντε 4-2, αλλά και στο Φέγενορντ-Μίλαν 1-0 με διαιτητή τον Χοσέ Μαρία Σάντσεζ, όπως σήμερα.

Κατά άλλα, σύμφωνα με σημερινά ρεπορτάζ της NEK , ο προπονητής της Σρόϊντερ, θα κατεβάσει την ίδια ενδεκάδα που έπαιξε στο τελευταίο φιλικό, με τη Σεβίλλη, την περασμένη Παρασκευή, κρατώντας στον πάγκο τον Τάντιτς.

Άσχετο: Ο Μπάρμπαρες, προπονητής της Εθνικής Βοσνίας, η οποία πήρε μέρος στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Αμερικής, ήρθε στην Αθήνα μαζί με αξιωματούχο της τοπικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας κι εξασφάλισε το οκ του Σμάϊλοβιτς να παίξει με την Εθνική Βοσνίας. Ο στόπερ του Ολυμπιακού είναι γεννημένος στη Σουηδία, αλλά έχει ρίζες από τη Βοσνία. Έχει παίξει 3 φορές στην Εθνική Ελπίδων της Σουηδίας, όμως τώρα επέλεξε να παίξει για την Εθνική Ανδρών της Βοσνίας.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Η πολύ γνωστή ιστοσελίδα του Μαρόκου Winwin επαναφέρει το όνομα του Σοφιάν Άμραμπατ στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Όπως αναφέρει, η Αλ Ιτιχάντ ψάχνεται πολύ για την απόκτηση του, αλλά έχει ανταγωνισμό από τον Ολυμπιακό, τη Βιγιαρεάλ και την Μπέτις, την στιγμή κατά την οποία η ομάδα στην οποία ανήκει, η Φενέρμπαχτσε, είναι έτοιμη να ακούσει προσφορές.

Κατά την ίδια πηγή, ο Αμραμπάτ έχοντας καλή γνώση του ισπανικού πρωταθλήματος, μετά από την εμπειρία του με τη Μπέτις, έχει την επιστροφή του στη «La Liga» ως μια ισχυρή επιλογή, ενώ η προσφορά της Σαουδικής Αραβίας παραμένει οικονομικά ελκυστική. Και καταλήγει ότι, «η τελική απόφαση ανήκει στον παίκτη, ο οποίος εξετάζει τις διάφορες διαθέσιμες επιλογές πριν αποφασίσει για το μέλλον του, είτε θα συνεχίσει την καριέρα του σε ευρωπαϊκά γήπεδα είτε θα ξεκινήσει μια νέα εμπειρία με την Αλ-Ιτιχάντ».

Αν, πάντως, πιστέψουμε σημερινό ρεπορτάζ της ισπανικής mundodeportivo, η Μπέτις έχει εγκαταλείψει την ιδέα της απόκτησης του Μαροκινού χαφ, λόγω των υψηλών απαιτήσεων της Φενέρμπαχτσε, αλλά και του ίδιου του παίκτη, που κάνει μόνος του προπονήσεις.

Παρεμπιπτόντως, αν ο Ολυμπιακός επιλέξει να πάρει και box to box κεντρώο, μία επιλογή μπορεί να είναι ο Αλγερινός (36 φορές διεθνής) Μπουνταουί της γαλλικής Νις.

Και για το τέλος ένα ιμότζι για τον Μασούρα