Η Ναϊμέγκεν τα βρήκε σε όλα με την Αϊντχόφεν για τον Σάνο λίγες ώρες πριν τη σέντρα της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό.

Η Αϊντχόφεν και η NEC κατέληξαν σε οριστική συμφωνία για τη μεταγραφή του Κοντάι Σάνο, με τον 22χρονο Ιάπωνα μέσο να βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν φορέσει τη φανέλα των πρωταθλητών Ολλανδίας.

Ο Σάνο βρίσκεται στην Ελλάδα, ακολουθώντας την αποστολή της NEC για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στα προκριματικά του Champions League. Ωστόσο, στο παρασκήνιο σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, οδηγώντας τις δύο ομάδες σε πλήρη συμφωνία.

Η PSV παρακολουθούσε την περίπτωση του Ιάπωνα χαφ εδώ και αρκετούς μήνες. Το όνομά του βρισκόταν στη μεταγραφική λίστα του συλλόγου ήδη από το περασμένο καλοκαίρι. Παρότι η αρχική οικονομική απαίτηση της NEC, που άγγιζε τα 20 εκατομμύρια ευρώ, είχε κριθεί υπερβολική από την PSV, οι δύο πλευρές κατάφεραν τις τελευταίες εβδομάδες να γεφυρώσουν τις διαφορές τους και να καταλήξουν σε συμφωνία.

Η συμφωνία με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή δεν αποτέλεσε ποτέ εμπόδιο, καθώς ο Σάνο είχε εκφράσει από την πρώτη στιγμή την επιθυμία να συνεχίσει την καριέρα του στην Αϊντχόφεν. Παραμένει πάντως αβέβαιο αν θα αγωνιστεί απέναντι στον Ολυμπιακό, καθώς η μεταγραφή βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία. Την περσινή σεζόν, ο 20χρονος μέσος μέτρησε 39 ματς με την ομάδα, έχοντας τρία γκολ και οκτώ ασίστ!

Ο Σάνο αποτελεί τη δεύτερη σημαντική προσθήκη της PSV στο φετινό μεταγραφικό παζάρι μετά τον Σβεν Μάινανς, ενώ η ολλανδική ομάδα διαθέτει αυξημένη οικονομική ευχέρεια χάρη στην πώληση του Ισμαέλ Σαϊμπάρι και την εξασφάλιση της συμμετοχής της στη League Phase του Champions League.