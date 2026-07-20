Ολυμπιακός: Κόντρα στη Ναϊμέχεν στον 3ο προκριματικό του Champions League
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της κλήρωσης κι ο Ολυμπιακός πλέον γνωρίζει την ομάδα που θα βρει απέναντί του στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.
Οι Ερυθρόλευκοι, έχοντας τοποθετηθεί στο γκρουπ των ισχυρών στη σημερινή κλήρωση, θα τεθούν αντιμέτωποι με τη Ναϊμέχεν.
Από τη σημερινή κλήρωση ξεκινά το φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, η οποία στοχεύει στο να επιστρέψει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ολυμπιακός συμμετείχε αποκλειστικά σε αυτή τη διαδικασία, καθώς έχει ήδη εξασφαλίσει ως μίνιμουμ ευρωπαϊκό στόχο την παρουσία του στη League Phase του Europa League.
Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στις 4 ή 5 Αυγούστου στο «Καραϊσκάκης» και η ρεβάνς την Τρίτη 11 Αυγούστου στην Ολλανδία.
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