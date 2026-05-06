Οι οπαδοί της Μπάγερν Μονάχου πέταξαν αντικείμενα στον αγωνιστικό χώρο με αφορμή ένα πέναλτι που δε δόθηκε και ο Μάνουελ Νόιερ έτρεξε να κατευνάσει τα πνεύματα.

Ένταση στην Allianz Arena! Οι οπαδοί της Μπάγερν Μονάχου πέταξαν αντικείμενα στον αγωνιστικό χώρο στο 34ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Μάνουελ Νόιερ να τρέχει προς την εξέδρα προκειμένου να ηρεμήσει την κατάσταση.

Όλα αυτά εξαιτίας μιας φάσης στην οποία δε δόθηκε πέναλτι υπέρ των Βαυαρών, με το σκορ στο 0-1 για την Παρί Σεν Ζερμέν.