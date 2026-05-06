Έντονες διαμαρτυρίες στο πρώτο ημίχρονο για τη Μπάγερν, η οποία ζήτησε πέναλτι σε χέρι του Ζοάο Νέβες και αποβολή του Νούνο Μέντες.

Εκρηκτικό πρώτο ημίχρονο στο Μόναχο, με τη Μπάγερν να «φωνάζει» για δυο περιπτώσεις στον ημιτελικό απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν. Αρχικά οι Βαυαροί διαμαρτυρήθηκαν έντονα για τη φάση του 29΄, όταν ο Νούνο Μέντες σταμάτησε τη μπάλα με το χέρι. Οι γηπεδούχοι πίεσαν τον ρέφερι να του δείξει δεύτερη κίτρινη κάρτα και να τον αποβάλει από την αναμέτρηση, αλλά ο Πινέιρο ήταν ανένδοτος στην απόφασή του.

Δευτερόλεπτα αργότερα οι Βαυαροί ήταν και πάλι έξαλλοι μαζί του! Μετά από τυφλό διώξιμο των Παριζιάνων, η μπάλα σταμάτησε στο χέρι του Ζοάο Νέβες, με ρέφερι και VAR ωστόσο να συμφωνούν πως δεν υπήρξε πέναλτι, παρά τις φωνές ολόκληρου του γηπέδου.