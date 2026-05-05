Η Άρσεναλ πήρε το προβάδισμα ενάντια στην Ατλέτικο Μαδρίτης με κοντινή προσπάθεια του Σάκα στο 45ο λεπτό.

Όλα έδειχναν ότι το πρώτο ημίχρονο ανάμεσα σε Άρσεναλ και Ατλέτικο Μαδρίτης θα ολοκληρωνόταν χωρίς σκορ, ωστόσο στο 45', ο Όμπλακ σταμάτησε το σουτ του Τροσάρ, με τον Σάκα να καραδοκεί και να παίρνει το... ριμπάουντ, ανοίγοντας το σκορ εξ επαφής και δίνοντας προβάδισμα πρόκρισης στους Λονδρέζους.