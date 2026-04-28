Σκάνδαλο στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο: Διεθνής διαιτητής κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση σε ανήλικο

Ένα τεράστιο σκάνδαλο έχει ξεσπάσει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, με πρωταγωνιστή έναν διεθνή διαιτητή της UEFA, που κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση σε ανήλικο αγόρι.

Σοκ έχουν προκαλέσει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο τα δημοσιεύματα από τη Μεγάλη Βρετανία, τα οποία αναφέρουν πως ενας διεθνής διαιτητής της UEFA συνελήφθη ως ύποπτος για σεξουαλική επίθεση σε έφηβο αγόρι.

Πιο συγκεκριμένα, άρθρο της «Daily Mail» σημειώνει πως ο αξιωματούχος κατηγορήθηκε για ανάρμοστο άγγιγμα και προσπάθεια να δελεάσει το αγόρι να συνευρεθεί ερωτικά μαζί του στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του, πριν από έναν ευρωπαϊκό αγώνα στο Ηνωμένο Βασίλειο, στον οποίο είχε οριστεί για να διαιτητεύσει.

Ο διαιτητής, ξένης υπηκοότητας, είχε φύγει από την χώρα του για τον αγώνα στα μέσα της εβδομάδας και συνελήφθη μπροστά σε άλλους αξιωματούχους της UEFA κατά την επιστροφή του στο ξενοδοχείο όπου διέμενε, με την αστυνομία να διεξάγει τώρα έρευνα για το περιστατικό.

Πηγές μέσα από το Σώμα αποκάλυψαν στην εφημερίδα «The Sun» περαιτέρω λεπτομέρειες αναφορικά με το σοκαριστικό συμβάν τονίζοντας ότι: «Προφανώς είχε αρχίσει να μιλάει με ένα αγόρι σε έναν κοινόχρηστο χώρο του ξενοδοχείου. Κατηγορείται ότι άγγιξε το αγόρι παρά τη θέλησή του και προσπάθησε να το παρασύρει στο δωμάτιό του. Είναι σοκαριστικό και εντελώς ακατάλληλο αν είναι αλήθεια», ενώ στην συνέχεια πρόσθεσε πως το περιστατικό αναφέρθηκε στην αστυνομία, ενώ ο κατηγορούμενος αποχώρησε κανονικά από το ξενοδοχείο, για να διαιτητεύσει τον αγώνα.

Ο συγκεκριμένος ρέφερι συγκαταλεγόταν μάλιστα ανάμεσα στους υποψηφιούς για το Παγκόσμιο Κύπελλο του καλοκαιριού, όμως τα αποκαλυπτικά στοιχεία που ήρθαν στο φως, όπως ήταν λογικό, επηρέασαν αρνητικά την απόφαση.

«Παρακολουθούμε την κατάσταση με μεγάλη ανησυχία. Εν τω μεταξύ, ο διαιτητής δεν θα ληφθεί υπόψη για κανέναν αγώνα της UEFA στο μέλλον», δήλωσε εκπρόσωπος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου στη «Sun».

Η Μητροπολιτική Αστυνομία επιβεβαίωσε, από την πλευρά της, τα όσα αναφέρονται στα συγκεκριμένα δημοσιεύματα, σημειώνοντας πως ένας άνδρας περίπου 30 ετών αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση εν αναμονή της έρευνας για σεξουαλική επίθεση σε ανήλικο αγόρι.