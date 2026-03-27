Γνωστή έγινε από την UEFA η ημερομηνία και η ώρα διεξαγωγής του τελικού του Champions League, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 30 Μαΐου και 19:00 ώρα Ελλάδος στη Βουδαπέστη.

Σε απογευματινή ώρα θα διεξαχθεί ο τελικός του Champions League! Η UEFA ανακοίνωσε την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που θα διεξαχθεί το σπουδαιότερο ραντεβού του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου για το 2026, προκρίνοντας μια ώρα έναρξης διαφορετική από τις προηγούμενες σεζόν.

Συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ανακοίνωσε πως ο τελικός θα διεξαχθεί στις 30 Μαΐου με σέντρα στις 19:00 ώρα Ελλάδος στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας! Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, καθώς οι τελικοί ξεκινούσαν αργά το βράδυ στις 22:00.

Προκειμένου ωστόσο να εξυπηρετήσει τους οπαδούς που θα ταξιδέψουν στην Ουγγαρία και να προσφέρει τη βέλτιστη εμπειρία, η UEFA αποφάσισε να αλλάξει το πρόγραμμα και να ανάψει το πράσινο φως για μια απογευματινή ώρα έναρξης.

Παράλληλα γνωστές έγιναν και οι ώρες των ημιτελικών του Champions League, οι οποίοι θα κάνουν σέντρα κλαστικά στις 22:00.