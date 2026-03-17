Άρσεναλ - Λεβερκούζεν: Το τρομερό γκολ του Έζε
Η Άρσεναλ με δυνατό σουτ του Έζε στο 36ο λεπτό προηγήθηκε 1-0 της Μπαγερ Λεβερκούζεν.
Μετά από πολλές χαμένες ευκαιρίες, η Άρσεναλ κατάφερε να βρει το γκολ που θα της έδινε το προβάδισμα ενάντια στη Λεβερκούζεν. Σκόρερ ο Έζε, που στο 36' βρήκε τον χώρο και εκτέλεσε από το ύψος της μεγάλης περιοχής με δύναμη, με την μπάλα να καταλήγει στην εστία του Μπλάσβιχ για το 1-0.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.