Βινίσιους Τζούνιορ και Πάμπλο Μαφέο είχαν για ένα ακόμη παιχνίδι λεκτική αντιπαράθεση, με τον άσο της Ρεάλ Μαδρίτης να ξεστομίζει «βαριές» κουβέντες.

Η Μαγιόρκα σόκαρε τη Ρεάλ Μαδρίτης το απόγευμα του Σαββάτου (4/4), νικώντας τη με 2-1 στο πλαίσιο της 30ης αγωνιστικής της La Liga, με αποτέλεσμα οι Μερένγκχες μετά και το διπλό της Μπαρτσελόνα στην έδρα της Ατλέτικο (1-2) το ίδιο βράδυ, να έχουν μείνει στο -7 από την κορυφή της βαθμολογίας.

Οι ποδοσφαιριστές του Άλβαρο Αρμπελόα δεν είχαν τη συγκέντρωση και το πάθος που απαιτούσε το ματς, σε αντίθεση με εκείνους της Μαγιόρκα που έδειχναν ένταση σε κάθε μπάλα. Ένας εξ' αυτών ήταν και ο Πάμπλο Μαφέο, που... άνοιξε νέα κόντρα με τον Βινίσιους Τζούνιορ.

Συγκεκριμένα, ο 28χρονος αμυντικός εκνευρίστηκε μετά από μια... ποδιά που δέχθηκε από τον αντίπαλό του, με αποτέλεσμα να προσπαθήσει στην αμέσως επόμενη φάση να τον κλωτσήσει. Τότε, ο Βίνι φέρεται να είπε «Θα σε σκοτώσω!», με τον Μαφέο να του απαντάει με χειρονομίες και ειρωνία λέγοντας «Έλα, μην είσαι τόσο ενοχλητικός, είσαι κλαψιάρης!».

Στη συνέχεια, ο πρώην μπακ των Ακαδημιών της Μπαρτσελόνα θέλησε να πικάρει κι άλλο τον Βραζιλιάνο, λέγοντας το περίφημο «Vini, Beach Ball», σύνθημα που βγήκε όταν ο 26χρονος έχασε την «Χρυσή Μπάλα» του 2024.

«Παραλία... ναι. Το κάνεις για να βγεις στην τηλεόραση. Σίγουρα θα βγεις στην τηλεόραση», απάντησε γελώντας ο σταρ των Μαδριλένων.