Ρεάλ - Μάντσεστερ Σίτι: Ο Ντοναρούμα έπιασε πέναλτι του Βινίσιους
Ο Βινίσιους κέρδισε πέναλτι από τον Ντοναρούμα, όμως ο Ιταλός τον νίκησε από τα έντεκα βήματα.
Μία ανάσα από το 4-0 έφτασε η Ρεάλ Μαδρίτης ενάντια στη Μάντσεστερ Σίτι, με τον Ντοναρούμα να ανατρέπει τον Βινίσιους αλλά τον Βραζιλιάνο να ηττάται από τον Ιταλό από τα έντεκα βήματα στο 57' και το σκορ να μην αλλάζει.
