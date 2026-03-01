Μουρίνιο: «Αν ο Πρεστιάνι είναι ένοχος, έχει τελειώσει για μένα»

Ο Ζοσέ Μουρίνιο πήρε θέση για τη φερόμενη ρατσιστική επίθεση του Πρεστιάνι στον Βινίσιους, τονίζοντας πως η σχέση του με τον Αργεντινό θα τελειώσει σε περίπτωση ενοχής.

Ο Τζιανλούκα Πρεστιάνι έχει συγκεντρώσει πάνω του όλα τα φώτα της δημοσιότητας τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά όχι για τους λόγους που θα ήθελε. Ο Αργεντινός βρέθηκε στο επίκεντρο μετά τις κατηγορίες του Βινίσιους για φερόμενη ρατσιστική επίθεση εις βάρος του, με τον ποδοσφαιριστή της Μπενφίκα να τιμωρείται προσωρινά με μια αγωνιστική και να χάνει τη ρεβάνς στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου».

Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε μετά τον πρώτο αγώνα στο «Ντα Λουζ», ο Ζοσέ Μουρίνιο απέφυγε να πάρει θέση και προσπάθησε να μετατοπίσει την ευθύνη στον προκλητικό πανηγυρισμό του Βινίσιους, όμως σύντομα φρόντισε να ανασκευάσει. Ο Πορτογάλος τέθηκε ξανά ενώπιον του φλέγοντος ερωτήματος σχετικά με τη σχέση του με τον Πρεστιάνι και η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη.

«Αν αποδειχθεί ότι ο παίκτης μου δεν τήρησε αυτές τις αρχές, που είναι δικές μου και της Μπενφίκα, η καριέρα του μαζί μου τελείωσε. Υπάρχει στοργή για τον παίκτη. Δεν υπάρχει άνευ όρων στήριξη. Αν πράγματι είναι ένοχος, δεν θα τον κοιτάξω ποτέ ξανά με τον ίδιο τρόπο, και τελείωσε για μένα» τόνισε χαρακτηριστικά ο Μουρίνιο, ο οποίος πάντως φρόντισε να προσθέσει πως:

«Δεν είμαι δικηγόρος, αλλά ούτε και αγράμματος. Η αρχή της αθωότητας μέχρι αποδείξεως του εναντίου είναι ανθρώπινο δικαίωμα ή όχι; Κάποιοι ξέχασαν τα βασικά εν μέσω της αναταραχής» συμπλήρωσε.