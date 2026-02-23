Το νομοθετικό όργανο του ποδοσφαίρου εξετάζει να θέσει χρονόμετρο δέκα δευτερολέπτων κατά τις αλλαγές παικτών, με σοβαρή τιμωρία αν ξεπεραστεί η διορία.

Γνωστά έγιναν τα θέματα που θα συζητηθούν στην επόμενη Γενική Συνέλευση της IFAB στις 28 Φεβρουαρίου. Το νομοθετικό όργανο του ποδοσφαίρου εξέδωσε τη νέα ατζέντα που θα τεθεί επί τάπητος με σκοπό τις τροποποιήσεις ορισμένων κανονισμών για τη βελτιστοποίηση του αθλήματος, με τον χρόνο των αλλαγών σε περίοπτη θέση.

Συγκεκριμένα η IFAB θέλει να ελαχιστοποιήσει τον χρόνο των καθυστερήσεων όταν γίνονται αλλαγές παικτών και επεξεργάζεται ένα χρονικό πλαίσιο δέκα δευτερολέπτων. Σε διαφορετική περίπτωση η ομάδα τιμωρείται και θα πρέπει να αγωνίζεται με δέκα παίκτες μέχρι την επόμενη διακοπή, αν το χρονικό όριο ξεπεραστεί.

Παράλληλα στην ατζέντα θα βρεθεί και η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του VAR, το οποίο θα ελέγχει πλέον λανθασμένες δεύτερες κίτρινες κάρτες και, κατ’ επιλογή των διοργανωτών, εκτελέσεις κόρνερ.

Ενδεικτικά, η δεύτερη κίτρινη που είχε δεχθεί ο Σαντάγο Έσε στον αγώνα του Ολυμπιακού κόντρα στη Μπαρτσελόνα είχε σηκώσει μεγάλη κουβέντα περί των περιορισμών του VAR που μέχρι στιγμής δεν επιτρέπεται να επέμβει σε περιπτώσεις δεύτερης κίτρινης, ακόμα κι όταν πρόκειται για εξόφθαλμα λάθη.

Οι αρμοδιότητες του Video Assistant Referee ωστόσο δεν θα μονοπωλήσουν την κουβέντα. Μεταξύ των θεμάτων που θα εξεταστούν άλλωστε βρίσκεται και ένας αυστηρότερο κανόνας για τραυματισμούς, σύμφωνα με τον οποίο οι παίκτες που λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη δεν θα μπορούν να επιστρέψουν στον αγωνιστικό χώρο για τουλάχιστον ένα λεπτό.

Παράλληλα εξετάζεται η εισαγωγή χρονομέτρου σε εκτελέσεις άουτ και πλαγίων, όπου αν ξεπεραστεί η διορία ο παραβάτης θα τιμωρείται με άμεση παραχώρηση της μπάλας στην αντίπαλη ομάδα.