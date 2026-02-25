Παρί Σεν Ζερμέν - Μονακό: Αποβολή και άμεση ανατροπή
Ο Μαρκίνιος έκανε το 1-1 για την Παρί Σεν Ζερμέν απέναντι στη Μονακό, λίγο αφότου οι Μονεγάσκοι έμειναν με δέκα, με τον Κβαρατσχέλια να ανατρέπει εν συνεχεία τα δεδομένα.
Ραγδαίες οι εξελίξεις στην αναμέτρηση της Παρί Σεν Ζερμέν με τη Μονακό, με τους φιλοξενούμενους να μένουν με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Κουλιμπαλί στο 59' και στην εξέλιξη της φάσης, με την εκτέλεση του φάουλ, τον Μαρκίνιος να κάνει το 1-1 για τους πρωταθλητές Ευρώπης με κοντινή προβολή! Στο 66' δε, ήρθε και η ολική ανατροπή, με τον Κβαρατσχέλια να σκοράρει από κοντά μετά από απόκρουση του Κεν σε μακρινό σουτ.
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
