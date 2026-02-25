Τσιλαβέρτ: «Αξιολύπητος είναι ο Κουρτουά, που έκλεψε τη γυναίκα του Ντε Μπρόινε»
Το κόντρα μεταξύ Βινίσιους και Πρεστιάνι έχει προκαλέσει ντόμινο εξελίξεων και αντιδράσεων. Όλα ξεκίνησαν όταν ο Βραζιλιάνος κατηγόρησε τον Αργεντινό για ρατσιστική επίθεση στο «Ντα Λουζ» με την UEFA να ξεκινάει έρευνα.
Ο Κουρτουά πήρε θέση για όσα έγιναν αναφέροντας πως τέτοια περιστατικά δεν έχουν θέση στο χώρο του ποδοσφαίρου, ενώ κατέκρινε τον Τσιλαβέρτ για το γεγονός ότι υπερασπίστηκε τον Πρεστιάνι.
Ο παλαίμαχος Παραγουανός τερματοφύλακας έριξε κι άλλο λάδι στη φωτιά σε τηλεοπτική του συνέντευξη: «Αξιολύπητος είναι ο Κουρτουά, που έκλεψε τη γυναίκα του Ντε Μπρόινε. Μιλάνε αυτοί για αξίες και μετά συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
Ο Βινίσιους και ο Μπαπέ εξαπέλυσαν ύβρεις προς τον Πρεστιάνι. Εκτός των άλλων ο Κουρτουά θα πρέπει να μάθει να παίζει με τα πόδια, είναι ένας απλός τερματοφύλακας».
"¿LAMENTABLE YO? LAMENTABLE ES COURTOIS QUE LE SACÓ LA NOVIA A SU COMPAÑERO DE BRUYNE".— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) February 24, 2026
José Luis Chilavert. 🗣️🇵🇾 pic.twitter.com/TKHahT0arx https://t.co/VgCu6Ax1uZ
