Μπενφίκα: Η UEFA απέρριψε την έφεση για Πρεστιάνι, χάνει οριστικά τη ρεβάνς με τη Ρεάλ
Ο Πρεστιάνι είχε ταξιδέψει στη Μαδρίτη για τη ρεβάνς των play offs του Champions League κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, παρόλο που του είχε επιβληθεί προσωρινή ποινή. Η Μπενφίκα άσκησε έφεση, αλλά η UEFA, δεν άλλαξε την απόφασή της.
Όπως ενημέρωσε η UEFA, σήμερα Τετάρτη (25/2), ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στο «Μπερναμπέου», παρά τις όποιες ελπίδες είχε ο πορτογαλικός σύλλογος μέχρι τελευταία στιγμή.
Ο Βινίσιους κατήγγειλε ρατσιστική επίθεση του Πρεστιάνι, κατά τη διάρκεια του πρώτου αγώνα στο «Ντα Λουζ», γεγονός που οδήγησε την UEFA να ξεκινήσει έρευνα, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.
🚨 BREAKING: Benfica have lost their appeal against Gianluca Prestianni’s ban. He misses the Real game.— Ben Jacobs (@JacobsBen) February 25, 2026
🗣️ UEFA Statement: “The appeal lodged by SL Benfica is dismissed. Consequently, the UEFA Control, Ethics and Disciplinary Body’s decision of 23 February 2026 is confirmed.… pic.twitter.com/lJdzl1lxFo
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.