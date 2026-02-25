Ο Πρεστιάνι δεν θα αγωνιστεί στη ρεβάνς των play offs του Champions League κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς η έφεση της Μπενφίκα απορρίφθηκε.

Ο Πρεστιάνι είχε ταξιδέψει στη Μαδρίτη για τη ρεβάνς των play offs του Champions League κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, παρόλο που του είχε επιβληθεί προσωρινή ποινή. Η Μπενφίκα άσκησε έφεση, αλλά η UEFA, δεν άλλαξε την απόφασή της.

Όπως ενημέρωσε η UEFA, σήμερα Τετάρτη (25/2), ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στο «Μπερναμπέου», παρά τις όποιες ελπίδες είχε ο πορτογαλικός σύλλογος μέχρι τελευταία στιγμή.

Ο Βινίσιους κατήγγειλε ρατσιστική επίθεση του Πρεστιάνι, κατά τη διάρκεια του πρώτου αγώνα στο «Ντα Λουζ», γεγονός που οδήγησε την UEFA να ξεκινήσει έρευνα, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.